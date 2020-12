SPD will Weihnachtsbuden in Hannover ermöglichen

Hannover

Kein Alkohol, keine Karussells – aber wenigstens ein paar Buden und etwas Weihnachtsstimmung: Die SPD in Hannovers Rat möchte die von der Corona-Krise schwer getroffene Schausteller unterstützen und fordert deshalb, dass diese in der Innenstadt ein paar Verkaufsstände aufstellen können. Dabei soll es ähnlich laufen wie bei der Aktion „Summertime in the City“, als dort verteilt ein paar Buden aufgestellt werden durften.

„Es geht um ein deutlich kleineres Angebot als beim Weihnachtsmarkt“, erklärt Florian Spiegelhauer, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat. Anders als beim Weihnachtsmarkt, der eine städtische Veranstaltung ist, sollen die Schaustellerverbände Niedersachsen selbst die Organisation übernehmen. Ein entsprechendes Konzept sollen diese schon bei der Stadt vorgelegt haben.

Anzeige

Kein Alkohol und Speisen nur zum Mitnehmen

„Natürlich müssen sämtliche Hygienevorschriften eingehalten werden“, sagt Spiegelhauer. Dabei könnten die Schausteller „von den Erfahrungen im Sommer profitieren“. Es sei wichtig, dass diesen wenigstens „eine kleine wirtschaftliche Perspektive“ geboten werde. Alkohol dürfe jedoch nicht ausgeschenkt werden, Speisen sollten nur zum Mitnehmen erlaubt sein, zudem müsse die Maskenpflicht in der Innenstadt berücksichtigt werden, stellt Spiegelhauer klar.

Die rechtliche Basis für eine solche Veranstaltung sei schon gegeben. Die Politik habe bereits beschlossen, dass Veranstaltungen wie „Summertime in the City“ bis zum 31. Dezember möglich sein sollen, so Spiegelhauer.

SPD : In anderen Städten sind Buden möglich

Andere Städte in Niedersachsen wie Celle, Hameln und Oldenburg hätten Verkaufsstände von Schaustellern in der Innenstadt bereits möglich gemacht. Auch in Braunschweig sei das geplant. Hannover solle diesem Vorbild folgen. Gerade jetzt sei dies ein wichtiges Zeichen an die Schausteller, es belebe zusätzlich die Innenstadt und sorge trotz der notwendigen Einschränkungen für vorweihnachtliches Wohlgefühl, sagt Spiegelhauer.

Lesen Sie auch

Aus Sicht der Stadt gibt es aktuell jedoch keinen Spielraum für Weihnachtsbuden in der Innenstadt. Laut der Niedersächsischen Corona-Verordnung seien im Moment alle Freizeitaktivitäten verboten. Das gelte auch für Angebote wie Karussells oder Dosenwerfen. Zudem verpflichte die aktuelle Allgemeinverfügung der Region Hannover derzeit zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt, so dass auch Essen und Trinken dort nicht möglich wären.

Stadt will Spielräume bei Lockerungen nutzen

Die Stadt stehe mit den Schaustellern und der Region als zuständiger Gesundheitsbehörde „in stetem Kontakt“, sagt Sprecher Dennis Dix. Sobald es eine Lockerung der rechtlichen Lage gibt, werde sie „alle Spielräume nutzen“, verspricht er.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Stadt wollte eigentlich einen dezentraler organisierten Weihnachtsmarkt möglich machen. Dann allerdings stiegen die Corona-Infektionszahlen rasant. Wegen des von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdowns legte die Verwaltung die Planungen auf Eis. Die Grünen hatten als Alternative einen Wintermarkt im Januar oder Februar ins Spiel gebracht.

Von Christian Bohnenkamp