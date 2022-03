SPD will Kehrtwende bei E-Rollern: Feste Abstellflächen, weniger Tempo, begrenzte Anzahl

Hannover

Für die einen gehören sie zum Fahrspaß in der City, für andere sind sie schlicht Stolperfallen – an Elektro-Leihrollern scheiden sich die Geister. Klar ist, dass die Gefährte oft unachtsam auf Fuß- und Radwegen abgestellt werden, sodass sie insbesondere für sehbehinderte Menschen gefährlich werden. Bisher hat die Stadtverwaltung wenig gegen solchen Wildwuchs unternommen, jetzt formiert sich Widerstand in der Ratspolitik. Die SPD fordert eine Kehrtwende im Umgang mit den Rollern: Die Stadt soll feste Abstellflächen ausweisen, die Zahl der Gefährte begrenzen, das Tempo der Roller drosseln und den Verleihfirmen Gebühren abknöpfen. Zustimmung zu den Vorschlägen kommt vom Koalitionspartner, den Grünen und auch aus der Opposition.

Stadt Hannover soll Gebühren von Leihroller-Firmen verlangen

Mit ihren Ideen lehnen sich die Sozialdemokraten an eine Strategie der Stadt Düsseldorf an. „Hannover muss das Rad nicht neu erfinden“, sagt SPD-Ordnungspolitiker Jens Menge. Rechtlich entscheidend sei, die Sondernutzungssatzung in Bezug auf den gewerblichen Verleih von E-Scootern zu erweitern.

Die Satzung regelt, wie der öffentliche Raum zu privaten, gewerblichen Zwecken genutzt werden darf. Wenn ein Gastronom Tische und Stühle auf die Straße stellen will, muss er dafür eine Gebühr zahlen und bestimmte Kriterien erfüllen, etwa auf Verkehrssicherheit achten. Bisher war es so, dass E-Roller-Verleiher ihre Gefährte einfach auf Plätzen und Gehwegen abladen durften, ohne dass die Stadt Gebühren verlangte. Das müsse sich ändern, meint die SPD, und verweist auf Gerichtsurteile in Nordrhein-Westfalen, die Kommunen diesen Schritt bestätigten.

Stolperfalle für Sehbehinderte: Wild abgestellte Roller bergen Gefahren. Quelle: Michael Wallmüller

Düsseldorf begrenzt Gesamtmenge der Roller auf 6500

Die Stadt Düsseldorf, Modellkommune für die SPD beim Thema E-Roller, nimmt 50 Euro pro Fahrzeug von den Anbietern. Zudem teilt Düsseldorf das Stadtgebiet in zwei Zonen ein: In der Innenstadt dürfen Roller nur auf festen Abstellzonen parken, in den umliegenden Stadtteilen gilt weiterhin das Free-Floating-Prinzip, das heißt die Roller bleiben dort stehen, wo die Fahrt endet. Für das gesamte Stadtgebiet begrenzt Düsseldorf die Anzahl der Roller auf 6500.

„Das sind gute Ansätze“, findet SPD-Mann Menge. Aber die Stadt Hannover müsse ihren eigenen Weg finden. Die SPD schlägt vor, auch für Hannover eine „Höchstmenge an Leih-Scootern aller Anbieter“ festzusetzen. Auch eine Einteilung in verschiedene Zonen, in denen unterschiedliche Regeln gelten, halten die Sozialdemokraten für sinnvoll. Doch beim Parken der Fahrzeuge ist die hannoversche SPD strenger: Das freie Abstellen von Leih-Rollern im öffentlichen Raum soll grundsätzlich untersagt werden und nur noch auf ausgewiesenen Flächen möglich sein. Zudem müsse die Geschwindigkeit der Roller im Innenstadtbereich gedrosselt werden. Noch vor der Sommerpause soll die Stadt ihr neues Konzept vorlegen.

Grüne, CDU und FDP begrüßen Ansatz

Bei den Grünen kommen die Ideen gut an. „Der Ansatz ist charmant“, sagt Grünen-Ordnungspolitiker Norbert Gast. Man wolle den Umgang mit E-Scootern gerne besser regeln. Noch aber müsse man sich fraktionsintern darüber beraten. Auch die CDU ist angetan. „Jeder Antrag, der das Chaos eindämmt, ist zu begrüßen“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Er weist aber daraufhin, dass die CDU solche Ideen schon früher formuliert habe, aber damals auf Ablehnung bei der Ratsmehrheit stieß. Auch die FDP findet den Vorstoß richtig. „Ich weiß aber nicht, ob sich das alles rechtlich durchsetzen lässt“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

In den nächsten Wochen dürfte ein parteiübergreifendes Forderungspaket in Sachen E-Roller auf dem Tisch liegen.

Von Andreas Schinkel