SPD: Stadt Hannover soll Planungen auf Extrem-Hochwasser ausrichten

Wenn die schlimmsten Prognosen Realität würden, dann würde das Wasser in der Südstadt bis zum Henriettenstift fließen und die Marienstraße überfluten, ebenso die Viertel westlich der Hildesheimer Straße. Die Wasserstadt Limmer im Westen wäre wohl eine Seenlandschaft, aus der nur die Gebäude auf dem Gelände herausragten. Bis jenseits der B441 kämen die Fluten, im Norden ständen Leinhausen und Burg unter Wasser. Das jedenfalls wäre laut den Berechnungen des Landes bei einem sogenannten HQ200 zu erwarten, einem Hochwasser, wie es statistisch alle 200 Jahre vorkommt. „Wir müssen darauf vorbereitet sein“, fordert SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Bisher war die übliche Grundlage für Hochwasserschutz und Städteplanung ein HQ100, ein Jahrhunderthochwasser. Bei der SPD ist angesichts der Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz die Erkenntnis gereift, dass das nicht mehr reicht. „Wir müssen uns angesichts des Klimawandels auf sehr viel extremere Ereignisse einstellen“, sagt Kelich. Das HQ200 müsse „der neue Standard bei den Planungen werden“. Zudem müssten auch Starkregenereignisse, die zu den jüngsten folgenschweren Fluten geführt hatten, stärker berücksichtigt werden, so der SPD-Mann.

Stadt Hannover: Auf Jahrhunderthochwasser „gut vorbereitet“

Laut Stadtsprecher Dennis Dix ist „die bundeseinheitliche Planungs- und Berechnungsgrundlage für den vorbeugenden Hochwasserschutz ein Jahrhunderthochwasser“. Auf dieses „sehr viel wahrscheinlichere Ereignis“ als ein HQ200 sei Hannover „gut vorbereitet“. In den vergangenen Jahren hat Hannover rund 30 Millionen Euro für den Hochwasserschutz an Ihme und Leine ausgegeben. Die Benno-Ohnesorg-Brücke am Schwarzen Bären wurde mit breiterem Querschnitt neu gebaut, gegenüber dem Ihme-Zentrum wurden große Mengen Erde weggebaggert, um dem Wasser dort mehr Raum zu geben, den Deich in Ricklingen hat die Stadt verlängert.

Dadurch ist es gelungen, große Teile Ricklingens und der Calenberger Neustadt gegen ein Jahrhunderthochwasser zu schützen. Bei einem HQ200 handelt es sich allerdings laut Sprecher Dix um einen Katastrophenfall, für den die Feuerwehr „als Katastrophenbehörde für die operative Gefahrenabwehr zuständig ist“. Dieser komme „eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Auswirkungen von Extremwetterereignissen zu“. Es gebe dafür Alarm- und Einsatzpläne. Zudem habe die Feuerwehr Einheiten, die darauf mit Fachleuten und Spezialgerät vorbereitet seien.

SPD: Dürfen nicht warten, bis es uns trifft wie NRW

Wichtig sei aber, „dass Maßnahmen für den Hochwasserschutz nicht allein für die jeweilige Kommune betrachtet werden dürfen, sondern auch Folgen für den Hochwasserschutz in anderen Kommunen – insbesondere im Leinegebiet – mit sich bringen“, sagt Stadtsprecher Dix. Deshalb sei „ein abgestimmtes Vorgehen mit anderen Kommunen und dem Land Niedersachsen vonnöten“.

Das sieht auch SPD-Fraktionschef Kelich so. „Wir müssen uns mit anderen Kommunen vernetzen“, fordert er. Die Leine ende schließlich „nicht an der Stadtgrenze Hannovers“. Auch das Land Niedersachsen müsse helfen. Darüber hinaus solle der Hochwasserschutz auch im Städtetag auf die Tagesordnung. „Wir dürfen nicht warten, bis es uns ähnlich schlimm trifft wie einige Landkreise in NRW und Rheinland-Pfalz“, warnt Kelich.

Derzeit gibt es allerdings gar keine aktuelle HQ200-Karte für Niedersachsen. Diese befindet sich noch in der Überarbeitung und soll voraussichtlich in einem halben Jahr vorliegen. Darin sollen dann auch die Effekte der jüngsten hannoverschen Hochwasserschutzmaßnahmen eingearbeitet sein, allerdings auch die sich verschärfenden Auswirkungen des Klimawandels. Eine Starkregen-Gefahrenkarte für Hannover gibt es noch nicht. Sie soll voraussichtlich 2022 fertiggestellt werden.

