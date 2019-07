Hannover

Manch ein Sozialdemokrat wünscht sich in diesen Tagen sicherlich, dass einige Sachen so einfach sind wie im Film. Dass man allein durch Handauflegen aus einem Neonazi einen ganz normalen, demokratischen Bürger machen kann. So wie im neuen Film „Solidaritizer“, in dem Hannovers SPD-Vize Heiderose Kelich (33) die Hauptrolle spielt. Zusammen mit ihrem Gatten und SPD-Ratsherr Lars Kelich (35) hat sie den Film gedreht und Anfang des Monats bei der Videoplattform Youtube veröffentlichten.

SPD-Politiker spielen mit

„Vor drei Jahren habe ich begonnen, das Drehbuch zu schreiben“, sagt Heiderose Kelich. Es ist nicht der erste Streifen, den die beiden Amateurfilmer zusammen mit ihrer Gruppe Utopian Pictures produziert haben. Mit dabei sind auch wieder zahlreiche Lokalpolitiker – ihr Parteibuch ist so rot wie das Kunstblut, mit dem auch in diesem Film nicht gespart wird. „Etwa 80 bis 90 Prozent der Schauspieler sind Mitglied der SPD. Das ist aber keine Voraussetzung, um bei uns mitzumachen“, erklärt Lars Kelich. Rund 100 Personen haben mitgeholfen, den Film zu drehen. Darunter auch die beiden Ratsherren Philipp Kreisz und Angelo Alter.

Kreisz ist schon seit einigen Jahren dabei und spielte bereits einen Burchenschaftler sowie einen Kommissar. Nun schlüpft der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion in die Rolle des Neonazis „Rocco“. Alter macht zum ersten Mal mit, er ist der rechtspopulistische Parteifunktionär Roland Hess. „Es macht besonders Spaß, eine Figur zu spielen, die man im echten Leben nicht ist“, sagt Kelich. Er selbst steht in diesem Fall hauptsächlich hinter der Kamera und hat die Musik produziert. Einen Kurzauftritt hat er aber – er wird kaltblütig ermordet. „In Filmen zu sterben, macht sehr viel Spaß. Bei mir soll es immer besonders blutig aussehen“, sagt Lars Kelich. Das Kunstblut ist übrigens essbar und schmeckt nach Himbeer-Sirup.

Kelich muss die Welt retten

Kelichs Frau bleibt der Filmtod erspart. Stattdessen muss sie die Welt retten. Michaela Myers, wie die Hauptfigur der Geschichte in Anlehnung an den Kult-Horror „Halloween“ heißt, wird von ihrem Ehemann misshandelt. Auf dem Dachboden findet sie eines Tages eine magische Kugel. Mit dem „Solidaritizer“ reist sie quer durch die deutsche Geschichte und muss Europa vor dem durch Nationalisten provozierten Dritten Weltkrieg bewahren. „Als ich mit dem Drehbuch begonnen habe, war die Flüchtlingsdebatte gerade sehr akut“, sagt Heiderose Kelich.

Heiderose Kelich muss die Welt in dem Film vor dem dritten Weltkrieg bewahren. Quelle: Screenshot/Utopian Pictures

Eine politische Botschaft schwingt sehr häufig mit in den Filmen der Gruppe. „Die kann man darüber sehr gut vermitteln und helfen dabei, diese Themen auch jüngeren Menschen näher zu bringen“, sagt Séverine Jean (38), die in dem Film eine Statistenrolle einnimmt.

Alles aus eigener Tasche bezahlt

Nur ein paar hundert Euro haben sie für den Film ausgegeben, alles aus eigener Tasche bezahlt. Einige Kostüme haben sie selbst angefertigt, die magische Kugel selbst gebaut. Sogar die Hakenkreuz-Binde für die Rolle von Philipp Schmalstieg, Sohn des früheren Oberbürgermeisters, hat Heiderose Kelich genäht. „Es ist verdammt schwer, die Leute immer wieder zusammentrommeln. Und dann hat sich plötzlich wer die Haare geschnitten und sieht beim nächsten Dreh ganz anders aus“, klagt Lars Kelich – die Leiden eines Amateurfilmers.

Philipp Schmalstieg spielt in dem Film einen Nazi. Quelle: Screenshot/Utopian Pictures

Der größte Teils des Films spielt in Hannover. Er entdecke dadurch immer wieder neue Orte, sagt Lars Kelich: „Die Stadt hat viel zu bieten.“ Ein paar Szene wurden aber auch woanders gedreht, eine sogar auf der britischen Insel. Die Kelichs waren in Cornwall im Urlaub, als sie an einer Straße mit vielen parkenden Autos aus den 70er-Jahren vorbeifuhren – das Glück des Amateurfilmers. „Genau so etwas brauchten wir in unserem Film“, sagt Heiderose Kelich. Und die passenden Ausrüstung hatten sie auch zufällig dabei. „Wir haben dann spontan zwei Stunden gedreht“, sagt Lars Kelich. Für dessen Mutter wurde der Ausflug aber ein wenig langweilig: Sie musste in dieser Zeit durch das graue Industriegebiet spazieren.

SPD-Promis mit Kurzauftritt

Normalerweise erregen die Dreharbeiten der Gruppe kaum Aufmerksamkeit. Die Drehorte sind oft abgelegen und nicht überlaufen. Bei einer Sequenz im neuen Film, die neben dem Kurt-Schumacher-Haus in der Odeonstraße spielt, griffen Passanten aber plötzlich ein. „Sie hatten nicht gemerkt, dass wir einen Film drehen“, sagt Heiderose Kelich. In der Szene legt sie sich als obdachlose Frau mit einem reichen „Kapitalisten“ an. Die verbale Auseinandersetzung endet in einem handfesten Streit. Vom nahen Drogenberatungszentrum seien mehrere Menschen angerannt gekommen, die schlichten wollten. Auch wenn es die Dreharbeiten störte, Heiderose Kelich freut das: „Sowas macht einem Hoffnung, dass die Gesellschaft doch Zivilcourage zeigt.“

Die Gruppe dreht die Filme mitten in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Am Ende des Films lächeln schließlich noch bekannte SPD-Persönlichkeiten in die Kamera. Sie hatten sich am Rande eines Parteitags 2017 für einen Kurzauftritt bereit erklärt: Darunter Generalsekretärin Yasmin Fahimi, die Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf oder der Europaparlamentarier Bernd Lange. Und sogar der oft grimmig dreinblickende stellvertretende Bundesvorsitzende Ralf Stegner lächelt in die Kamera – ein wahrlich seltenes Bild.

Foto von Dreharbeiten führt zu Kunstblut-Streit mit AfD Ein Foto von den Dreharbeiten zum Film „Solidaritizer" sorgte bereits weit vor der Veröffentlichung des Films für Zoff zwischen Lars Kelich und der AfD. Daniel Carl, der damalige Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Nienburg-Schaumburg, hatte wegen der Facebook veröffentlichten Aufnahme im März des vergangenen Jahres Anzeige gegen den Ratsherrn erstattet. Das Foto zeigt den mit Kunstblut verschmierten Kelich, als wäre er gerade von einer üblen Schlägerei gekommen. Der SPD-Mann schrieb dazu: „ AfD: 0, Ich: 1. Ihr müsstet mal den anderen sehen" Carl fürchtete, dass durch die Veröffentlichung andere zur Gewalt gegen die AfD angestachelt werden könnte. Der Beitrag habe „Kindergartenniveau". Von der Anzeige hat Kelich bis heute nichts gehört. „Ich glaube, die haben sich bei der Polizei darüber tot gelacht." Er habe mit dem Foto niemanden zur Gewalt gegen die AfD aufgerufen. „Das war nur ein Witz". Die AfD kommt in Kelichs neuen Film dennoch nicht gut davon. Die Gruppe Utopian Pictures warnt vor den Gefahren rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien sowie Bewegungen. Das blau-rote Logo der in der Geschichte vorkommenden Fantasie-Partei „DNP" hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem der AfD. Dessen fiktiver Funktionär „ Roland Hess" plant in seinem Büro im Lister Turm ein „Manifest zur Säuberung hin zur reindeutschen Rasse" und wird dabei gestoppt. Auch die CDU griff Kelich im Kommunalwahlkampf 2011 schon einmal für dessen Filme an. Für Kritik sorgten vor allem die kurzen Videos „Zwei bärenstarkes Sozis", die Kelich zusammen mit dem Regionsabgeordneten Frank Straßburger aufnahm. Dort hauen die beiden in Bud-Spencer-Manier alles kurz und klein – auch einige konservative Werte, die als Worte eingeblendet wurden. „Das war alles nur ein Spaß. Wir sind beide Fans der Filme mit Bud Spencer und Terence Hill. Wir wollten das nachstellen, nur dass wir aufgrund unserer Körperfülle eigentlich beide Bud Spencer sind", sagt Kelich und lacht.

