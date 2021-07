SPD-Kandidat will für mehr Fördergeld in der Region Hannover sorgen

Hannover

Was haben die Zoo-Alaskalandschaft Yukon Bay und das Naturschutzprojekt Hannoversche Moorgeest gemeinsam? Beide Projekten würde es ohne die millionenschwere Förderung seitens der Europäischen Union (EU) nicht geben. Nur zwei Beispiele von vielen.

Steffen Krach, SPD-Kandidat für das Regionspräsidentenamt, hat nun eine Idee, wie sich noch mehr Projekte in der Region Hannover verwirklichen lassen. „Kommunalpolitik bedeutet, Geld so effizient wie möglich einzusetzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst viel Fördergeld auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene einwerben“, sagt Krach.

Region als Dienstleister für die Kommunen

Die NP fragte bei der Region Hannover nach, wie es um das Thema bestellt ist. Erstes Ergebnis: Eine Statistik, in der die eingeworbenen Mittel aufgezeichnet und ausgewertet werden, gibt es nicht. Bei der Einwerbung von Landes- und Bundesmitteln seien die einzelnen Fachbereichen der Region Hannover für die Kommunen zuständig, erklärte Regionssprecher Klaus Abelmann.

Genau hier will Steffen Krach den Hebel ansetzen. Mit einer Stabstelle, die direkt dem Regionspräsidenten unterstellt ist, will er eine Art Dienstleistung für die Städte und Gemeinden der Region Hannover anbieten. „Das soll keine riesige Einheit sein, sondern eher wenige Spezialisten, die sich nur um die Beschaffung von Fördergeld kümmern“, sagt er. Gerade kleinere Kommunen hätten oft nicht den Apparat, um die aufwendigen Verfahren einzuleiten und abzuschließen. Auf Landes- und Bundesebene gibt es Fördermittel für den Kita-Ausbau, für Radwege, für den Öffentlichen Nahverkehr – um nur einige Beispiele zu nennen.

Für EU-Programme hat die Region eine Stabsstelle. „Vor allem zu Beginn einer neuen Förderperiode ist sie stark nachgefragt“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. 2023 beginne die nächste Förderperiode. Aktuell unterstütze die Region Isernhagen, Burgwedel, Burgdorf und Lehrte bei „Leader-Programmen“. Also vier von 20 Kommunen. Mit „Leader-Programmen“ unterstützt die EU seit 1991 Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raumes.

Gerade in der EU hängen die Trauben hoch: Die Beantragung von Fördergeld gilt als sehr bürokratisch, sie unterliegt Fristen und es gibt viel Konkurrenz. „Ich möchte den Kommunen unsere Unterstützung anbieten,“ sagt Krach. Genau das sei doch die Idee der Region Hannover.

Von Thomas Nagel