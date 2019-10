SPD-Kandidat will Obdachlose im Rathaus schlafen lassen

Hannover

Bei eisigen Temperaturen sind im Winter 2018/19 drei Menschen in Hannover den Kältetod gestorben. Das dürfe sich nicht wiederholen, warnt Marc Hansmann, OB-Kandidat der SPD. Er schlägt vor, bei extremer Kälte das Neue Rathaus am Trammplatz für Obdachlose zu öffnen.

„Im Winter, wenn die Temperaturen für Obdachlose lebensbedrohlich werden, müssen wir schnell und unbürokratisch helfen“, sagte Hansmann der NP. „Dass in einer reichen Stadt wie Hannover Menschen auf der Straße erfrieren, darf einfach nicht passieren.“

Außer im Rathaus, so der OB-Kandidat der SPD, könne vielleicht auch das neue Verwaltungsgebäude am Schützenplatz öffnen und dort Essen und Schlafplätze für obdachlose Menschen anbieten. Sanitäre Anlagen und Platz seien ausreichend. „Betreuung bräuchten wir auf jeden Fall und möglicherweise einen Sicherheitsdienst.“

Die Idee stammt aus Paris

Hansmann greift damit eine Idee der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf. Sie hatte im Pariser Rathaus eine Notunterkunft für obdachlose Frauen eingerichtet. Schlafplätze, Verpflegung und eine medizinische Grundversorgung angeboten. In Paris leben mehr als 3000 Menschen auf der Straße (trotz 20.000 Plätzen in Notunterkünften) – in Hannover wird die Zahl auf 400 geschätzt.

Vor Wintereinbruch will die Diakonie das Problem der Essensausgabe an Bedürftige klären. Die Räume der Heilsarmee am Marstall reichen nicht mehr aus. Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes schlägt den Aufbau eines Zeltes vor der Basilika St. Clemens vor. Anders als bisher wäre beim neuen Angebot ein Sicherheitsdienst vorgesehen.

