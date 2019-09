SPD-Kandidat will 500 Langzeitarbeitslose beschäftigen

HANNOVER

So langsam kommt der OB-Wahlkampf in die heiße Phase. Der SPD-Kandidat, Marc Hansmann, hat einen konkreten Vorschlag gemacht, wie man Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot bringen kann. „Die Stadt sollte mindestens 500 Langzeitarbeitslose beschäftigen“, fordert er. Damit könne man diesen Menschen wieder eine Zukunftsperspektive geben.

Und hinter dem Vorschlag scheint mehr, als nur Wahlkampfgetöse zu stecken. Hansmann bezieht sich auf das Teilhabechancengesetz, das seit dem 1. Januar 2019 in Kraft ist. Wer Langezeitarbeitslose beschäftigt, bekommt vom Job-Center eine Förderung. Bis zu fünf Jahren werde fast der komplette Lohn vom Staat bezahlt. In den ersten beiden Jahren werde die Bezahlung zu 100 Prozent vom Job-Center gezahlt, dann sinkt die Erstattung auf 90 Prozent. Im fünften Jahr erfolgt dann noch ein 70-prozentiger Gehaltsausgleich.

Hilfskräfte für Schulen und Pflegeheime

Hansmann will als Oberbürgermeister der Stadt Hannover der Beschäftigungsförderung einen höheren Stellenwert beimessen. Bislang beschäftige die Stadt bereits 100 Menschen nach dem Teilhabechancengesetz. Dem SPD-Kandidaten schwebt vor, dass die Langezeitarbeitslosen als Hilfskräfte in Schulen, Kitas sowie in Pflege- und Altenheimen arbeiten könnten. Sie sollten auch zur Unterstützung von Hausmeistern in Schulen und Verwaltung sowie im Landschaftsbau und Grünflächenpflege eingesetzt werden.

Hansmann unterstützt mit seiner Idee ein Vorhaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB). Der OB-Kandidat: „Es geht darum, diesen Menschen den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermöglichen.“

Von Thomas Nagel