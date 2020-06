SPD veröffentlicht Aktionsplan gegen Rassismus

Hannover

In Deutschland gibt es ein gesetzlich geregeltes Diskriminierungsverbot. Formal dürfen Menschen nicht wegen ihrer Herkunft, Sprache oder Religion unterschiedlich behandelt werden. Doch die Realität sieht anders aus: Seit 2015 hat sich die Zahl der rassistischen Diskriminierungsfälle in Deutschland verdoppelt. Immer häufiger zeigen Menschen ihre Ungleichbehandlung an. Immer häufiger ist zu erkennen: Das gesetzliche Diskriminierungsverbot existiert zwar, doch es befreit die Menschen nicht vor Anfeindungen im Alltag.

Für die SPD-Doppelspitze in Hannover steht deswegen fest, dass sich dringend etwas ändern muss. Sie hat deswegen einen Aktionsplan gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus auf den Weg gebracht, den sie am Mittwoch in Hannover vorstellte.

Adis Ahmetovic Quelle: Ilona Hottmann

Der Vorsitzende Adis Ahmetovic sagte: „Das Fass ist übergelaufen.“ Es dürfe nicht länger sein, dass Menschen aufgrund ihrer Migrationsgeschichte diskriminiert und ungleich behandelt werden. Die gesellschaftlichen Bewegungen wie die Demonstration unter dem Motto „ Black Lives Matter“ seien wichtig, notwendig sei es aber auch, dass die Politik diese Impulse praktisch umsetze. Die Vorsitzende Ulrike Srauch machte deutlich: „Wir müssen klar Stellung beziehen und zeigen, dass in unserer Gesellschaft kein Platz für Diskriminierung ist.“

Der Aktionsplan sieht vor, dass in Hannover auch außerhalb einer Behörde eine Antidiskriminierungsstelle eingeführt wird. Diese soll zum Teil von der Stadt finanziert werden und die Hemmschwelle für die Betroffenen senken, über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Überdies fordert die SPD eine stärkere Förderung politischer Bildung in Schulen und Betrieben. Auch Arbeitnehmer sollen künftig interkulturell weitergebildet werden. Daneben setzt sich die SPD dafür ein, dass statistische Erhebungen über Rassismus nicht nur auf Bundesebene durchgeführt werden, sondern die Stadt eigene Zahlen erhebt.

Änderung des Kommunalwahlrechts?

Nicht der einzige Punkt: Auf Landesebene soll das Kommunalwahlrecht verändert werden. Nach der Vorstellung der SPD soll es künftig nicht nur EU-Bürgern möglich sein, an den Wahlen teilzunehmen, sondern auch Menschen mit einer anderen Staatsbürgerschaft. Auf Bundesebene setzt sich die Partei für ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren ein.

Séverine Jean Quelle: Ilona Hottmann

Séverine Jean, Integrationsbeauftragte in der SPD, machte deutlich: „Viele Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Namens schon im Bewerbungsverfahren benachteiligt, obwohl sie die gleichen Qualifikation mitbringen. Mit einer anonymisierten Bewerbung kann sich das ändern.“ Denn dann zähle nur noch der Abschluss und die Ausbildung. Statt wie bisher üblich Name, Foto und Nationalität anzugeben, bewirbt man sich dann nämlich nur noch mit einer Kennnummer.

Ulrike Strauch ist überzeugt: „Es ist jetzt an der Zeit, dass sich etwas ändert.“

Von Mandy Sarti