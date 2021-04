Hannover

Schlammschlacht. Wenn es ganz übel kommt, ist genau das am Samstag im Arminia-Stadion zu erwarten. Die hannoversche SPD nominiert dort ihre Kandidaten für die Kommunalwahl. Auf Platz 1 wollen die Parteichefs Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch Lars Kelich, den Fraktionschef im Rat, sehen. Der ist aber bei der eigenen Basis durchgefallen – und tritt jetzt als Teil einer Doppelspitze in Herrenhausen-Stöcken an.

„Ich bin sprachlos.“ Die sonst so wortgewandte Ortsvereinsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thela Wernstedt hat mit sichtlichem Schick auf einen Flyer reagiert. Darin verspricht Kelich „einen neuen Aufbruch“ für Herrenhausen-Stöcken. Ein starkes Ergebnis, so meint er, sei nur erzielbar, wenn er auf Platz 1 der Liste stehe und die Gewerkschaftssekretärin Regina Karsch auf Platz 2.

Platz 4 wäre aussichtslos

Das hatte die Mitgliederversammlung anders gesehen. Spitzenkandidatin der Parteibasis wurde die Ärztin Stefanie Mönkeberg. Auf sie entfielen 29 Stimmen, auf den versierten Kommunalpolitiker gerade mal sechs. Den Platz zwei machte ihm Marc Müller-de Buhr streitig. Kelich landete auf Platz 4 – aussichtslos.

Die Basis meint: Kelichs Engagement im eigenen Ortsverein lasse zu wünschen übrig. Von „Entfremdung“ ist die Rede; an Ortsvereins- oder Vorstandssitzungen habe der Politiker kaum teilgenommen. Die Parteichefs sehen das anders. „Er ist unser bester Kommunalpolitiker“, findet Parteichef Adis Ahmetovic.

Beschluss schon mal korrigiert

Ahmetovic erwartet, dass der Beschluss der Basis von der Stadtwahlgebietskonferenz korrigiert wird – wie schon vor fünf Jahren geschehen. Damals wurde Kelich von Platz 3 auf Platz 1 hochgesetzt.

Wernstedt wundert sich sehr, dass Kelich jetzt mit Karsch eine Doppelspitze bildet. Der Ortsverein habe ihr mehrfach Listenplätze angeboten, berichtet sie. „Das hat sie immer wieder abgelehnt und mit zu großer Belastung begründet.“ Karsch habe nicht an der Mitgliederversammlung teilgenommen. Ihr Entschluss, jetzt doch anzutreten, sei „selbstbewusst, aber nicht nachvollziehbar“.

„Generalangriff gegen die Hoheit“

Dass Kelich mit dem Flyer zur Korrektur von Basisbeschlüssen aufruft (und das vermutlich von den Parteichefs gedeckt wird), verurteilt Wernstedt scharf: „Das ist ein Generalangriff gegen die Hoheit der Ortsvereine.“ Falls dieser Versuch Erfolg habe, entspreche das einer längst überholten Form von Parteiarbeit – „Beschlüsse von oben nach unten statt umgekehrt“.

Der Ortsverein Herrenhausen-Stöcken werde darauf bestehen, dass sein Votum Bestand hat, kündigt Wernstedt an. Diskussion und Abstimmung garantieren jede Menge Spannung – und vielleicht die Schlammschlacht.

Von Veera König