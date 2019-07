Hannover

Knapp 1800 Bürger hat Hannover in der ersten Jahreshälfte verloren. Allein im zweiten Quartal sank die Einwohnerzahl um 1364. Für die SPD ist die Sache klar: Es liegt am Wohnraummangel und den dadurch gestiegenen Mieten und Immobilienpreisen. „Wir haben in den vergangenen Jahren bundesweit eine der heftigsten Steigerungsraten erlebt. Viele finden in ihrem Preissegment einfach keine bezahlbaren Wohnungen mehr“, sagt Lars Kelich, Bauexperte der SPD.

Für ihn steht fest. „Wir müssen den Wohnungsbau weiter investieren. Nur dadurch erreichen wir eine Entspannung der Lage“, sagt Kelich. Wichtig sei auch, dass ein Anteil von 30 Prozent Sozialwohnungen umgesetzt werde. Das werde ebenfalls zu einer Drosselung des Mietanstieges beitragen“, hofft der SPD-Mann. Er will deshalb mit der Wohnungswirtschaft verhandeln, dass pro Jahr 1250 neue Wohnungen in Hannover gebaut werden. Bisher waren im Rahmen des „Bündnisses für Wohnen“ nur 1000 vereinbart.

CDU kritisiert: „Fast nur Wohnungen im Luxussegment“

Aus Sicht von Felix Semper, dem baupolitischen Sprecher der CDU, liegt es an der „wohnungspolitischen Agenda der vergangenen Jahre“, dass die Mieten so sehr gestiegen sind. „Neben ein paar Sozialwohnungen entstehen fast nur neue Wohnungen im Luxussegment“, kritisiert er. Das liege unter anderen daran, dass die Auflagen der Stadt zu hoch seien, was die Baukosten unnötig in die Höhe treibe.

Zudem dauerten Genehmigungen viel zu lange. „Andere Städte bekommen das besser hin. Im Umland entstehen zahlreiche Neubauprojekte mit humanen Preisen. In Hannover gelingt das leider nicht“, ärgert sich Semper.

Linke: Mehr Pendler „umweltpolitisch eine Katastrophe“

Auch Dirk Machentanz, baupolitischer Sprecher der Linken, sieht in zu hohen Mieten den Grund für die Abnahme von Hannovers Bevölkerungszahl. „Die Leute würden gerne in der Nähe ihrer Arbeit wohnen, aber sie können es sich einfach nicht mehr leisten“, sagt er. Deshalb zögen sie ins Umland und müssten längere Anfahrten in Kauf nehmen. „Umweltpolitisch ist das eine Katastrophe“, warnt Machentanz. Auch er plädiert dafür „mehr zu bauen“. Mindestens 35 Prozent sollten Sozialwohnungen sein, fordert der Linke.

Carsten Ens, Sprecher des Verbandes der Wohnungswirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw), in dem vor allem viele Wohnungsgenossenschaften vertreten sind, wundert die Entwicklung nicht. Den Trend zum Umzug in Vororte und Dörfer habe auch der aktuelle Wohnungsmarktbericht des Landes gezeigt. Und tatsächlich verzeichneten gerade Kommunen in unmittelbarer Nähe Hannovers wie Garbsen, Langenhagen und Laatzen zuletzt spürbar steigende Einwohnerzahlen. „Auch die Attraktivität des Umlandes ist ein Faktor, vor allem, wenn die Orte gut mit der Bahn zu erreichen sind“, sagt Ens.

Ende der Fahnenstange im Hochpreis-Segment?

Trotz des Rückgangs der Einwohnerzahl in Hannover sei die Vermietungssituation dort „weiter ausgesprochen gut“. Ens vermutet allerdings, dass „langsam das Ende der Fahnenstange im hochpreisigen Segment zu erwarten ist“. Allerdings würden weiter Neubauwohnungen gebraucht, „um den Wohnungsmarkt vor allem im unteren Segment zu entlasten“.

Die Stadt hält sich mit Bewertungen der aktuellen Bevölkerungsentwicklung zurück. Ob dies eine Trendwende oder eine immer wieder kehrende Phase sei, lasse sich „erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen“, erklärt Sprecher Dennis Dix. Einen spürbaren Rückgang um gut 1250 Einwohner hatte Hannover zum Beispiel auch in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 zu verzeichnen. Das allerdings wurde mit einem deutlichen Plus von gut 2300 Einwohnern im letzten Quartal 2017 mehr als kompensiert.

Die Ursachen für den Rückgang der Bevölkerung ließen sich kurzfristig nicht ermitteln. Dazu müssten genauer statistische Daten der Wanderungsbewegung untersucht werden. Die allerdings würden nur jährlich erstellt, sagt Dix. Der Sprecher verweist auch darauf, dass Hannover seit Ende 2011 stark um rund 30.000 Einwohner gewachsen sei. Deshalb hätten die ergriffenen Maßnahmen wie die Ausweitung des Angebotes an Kita-Plätzen so wie die Schaffung zusätzlichen Wohnraums auch „weiterhin ihre Berechtigung“.

