Hannover

Wer wird künftig die SPD führen? Die Entscheidung fällt Anfang Dezember auf einem Bundesparteitag. Am Freitag, 6. September, werden sich Teams und Einzelbewerber in Hannover vorstellen. Die Regionalkonferenz beginnt um 18 Uhr im „Wienecke XI“ ( Hildesheimer Straße 380) – und ist einer der bundesweit ersten Präsentationen. Die Bewerbungsfrist endet am 1. September.

Der prominenteste Kandidat ist Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz – er tritt mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Klara Geywitz an. „Wir werben dafür, dass die SPD stärker wird“, sagte Geywitz am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt in Berlin. Die Probleme im Land könne man am besten in einer Regierung lösen. Die SPD zu stärken sei die einzige Möglichkeit, eines Tages auch wieder auf Bundesebene Optionen jenseits der großen Koalition zu haben.Aus Nedersachsen tritt Landesinnenminister Boris Pistorius an, zusammen mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping.

Die Termine der 23 Regionalkonferenzen:

4. September: Landesverband Saarland ( Saarbrücken), 18 Uhr

6. September: Bezirk Hannover ( Hannover)

7. September: Landesverband Sachsen-Anhalt ( Bernburg an der Saale)

8. September: Landesverband Bremen ( Bremen)

9. September: Bezirk Hessen-Süd ( Friedberg), 18.30 Uhr

10. September: Landesverband Rheinland-Pfalz ( Nieder-Olm)

11. September: Landesverband Thüringen ( Erfurt)

12. September: Landesverband Bayern ( Nürnberg)

14. September: Landesverband Baden-Württemberg ( Filderstadt)

15. September: Bezirke Nord-Niedersachsen und Weser-Ems ( Oldenburg)

16. September: Bezirk Hessen-Nord ( Bad Hersfeld), 19 Uhr

17. September: Landesverband Berlin ( Berlin)

18. September: Landesverband Hamburg ( Hamburg)

20. September: Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ( Neubrandenburg)

21. September: Landesverband Schleswig-Holstein ( Neumünster)

23. September: Landesverband Baden-Württemberg ( Ettlingen)

27. September Bezirk Braunschweig ( Braunschweig)

28. Sepember: Landesverband Nordrhein-Westfalen (Kamen)

29. September: Landesverband Nordrhein-Westfalen ( Troisdorf)

1. Oktober: Landesverband Brandenburg ( Potsdam)

6. Oktober: Landesverband Nordrhein-Westfalen ( Duisburg)

10. Oktober: Landesverband Sachsen ( Dresden)

12. Oktober: Landesverband Bayern ( München)

Von Vera König