HANNOVER

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Montagvormittag einen 41 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kamenzer Weg (Stadtteil Mittelfeld) festgenommen. Er steht im Verdacht, zuvor einen 61-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben, so die Polizei.

Nach Streit zückt 41-Jähriger eine Pistole und verschwindet

Der 61 Jahre alte Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei um kurz vor 9 Uhr zu Fuß am Kamenzer Weg unterwegs, als er durch den Tatverdächtigen beschimpft wurde. Daraufhin entwickelte ich zwischen den beiden Männern ein Wortgefecht, danach zückte der 41-Jährige eine Waffe, bedrohte den älteren Mann damit und verschwand dann im Mehrfamilienhaus. Der Bedrohte alarmierte daraufhin die Polizei.

In Wohnung festgenommen – Waffe entpuppt sich als Attrappe

Das gerufene Spezialeinsatzkommando stürmte die Wohnung des Mannes und nahm ihn dort fest. Bei der Waffe handelte es sich laut Polizei um eine Attrappe, sie wurde beschlagnahmt. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinflüsse gibt es nicht. Der 41-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Die Polizei ermittelt weiter.

Von Andreas Voigt