HANNOVER

Der Betreiberwechsel des S-Bahn-Netzes in der Region Hannover verzögert sich von Mitte Dezember 2021 auf den 24. April 2022. Begründet wird dies mit der Beschwerde der Bahn gegen die Vergabe des S-Bahnnetzes an die Nordwestbahn ( NWB) vor dem Oberlandesgericht Celle ( OLG) 2018. Nun habe das Unternehmen knapp fünf Monate mehr Zeit, Personal aufzubauen und Züge bereitzustellen, hieß es in der Vorlage des Verkehrsausschusses, die am Dienstag verabschiedet wurde.

Für den Betrieb gründet die Nordwestbahn eine Projektgesellschaft – als Tochter der Transdev Regio, nicht als Tochter der NWB. Die Nordwestbahn ist ihrerseits eine Tochter der teilstaatlichen französischen Transdev-Gruppe. Offenbar will die NWB nach den negativen Schlagzeilen um fehlendes Personal mit einem unvorbelasteten Unternehmen starten.

Von Andreas Voigt