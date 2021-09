Hannover

Der Nächster Schritt auf dem Weg zum neuen S-Bahnbetreiber für das Netz in der Region Hannover ist getan. Die Nord-West-Bahn (Osnabrück, gehört zur Transdev-Gruppe, Berlin) übernimmt vom Fahrplanwechsel am 12. Dezember an die drei Linien im Osten der Region – dort fahren dann die neuen Züge vom Modell „Flirt“. Die blau-weiß-orangeroten Bahnen bedienen zunächst die S3 zwischen Hildesheim und Hannover (S 3) sowie die S6 und S7 zwischen Celle und Hannover.

„Die frühzeitige Übernahme des Ostnetzes bietet für uns die Möglichkeit, das Netz schon vor dem großen Betriebsstart im Sommer 2022 kennenzulernen und mit unseren Fahrgästen in Kontakt zu kommen“, sagt Hartmut Körbs, Geschäftsführer der Transdev Hannover.

Verspätet frühzeitig

Frühzeitig ist dabei relativ: Eigentlich hätte Transdev bereits im vergangenen Dezember das Netz übernehmen sollen – doch ein Einspruch der im Ausschreibungsverfahren unterlegenen Deutschen Bahn-Tochter DB Regio (betreibt die S-Bahn Hannover seit dem Jahr 2000) führte dazu, dass die S-Bahn-Übergabe noch nicht vollzogen wurde und sich noch bis Sommer 2022 hinziehen wird.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eingesetzt werden sollen 15 Neufahrzeuge des Typs Flirt3XL von Hersteller Stadler. Die Züge sollen die gewohnten Fahrgastkapazität (180 Sitz-, 218 Stehplätze) bieten.

Man wolle den Betreiberwechsel zur Nord-West-Bahn „für die Fahrgäste so angenehm und einfach wie nur möglich gestalten“, heißt es von der Regionsverwaltungs-Spitze, die sich in Person von Regionspräsident Hauke Jagau und Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz jetzt die Züge in der Realität zeigen ließen.

Ziel: höhere Attraktivität

Dazu zähle, dass das Innenraumkonzept „auf höchsten Komfort ausgelegt“ sei. An den Sitzplätzen gibt es mit Steckdosen, die Züge bieten kostenfreies WLAN und es sei bei der Entwicklung der Bahnen großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt worden. Insgesamt sei – auch durch Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden – ein Innenraum entstanden, der „die Attraktivität der S-Bahn Hannover erhöht“.

Transdev: Sind startklar!

Das Netz der S-Bahn Hannover sei komplex und die Übergabe brauche eine genaue Vorbereitung, die schrittweise Übernahme der S-Bahn Linien hilft uns dabei sehr – wir sind startklar“, erklärte Nadine Böger, ebenfalls Transdev Hannover-Geschäftsführerin, während des Besuchs von Jagau und Franz.

Die ersten vier neuen Züge vom Typ Stadler Flirt fahren bereits einige Zeit im Netz - zur Lokführerschulung. Ist der Betreiberwechsel vollzogen, sollen 64 neue Züge durch die Region rollen, Anschaffungskosten: 300 Millionen Euro. Zusätzlich rüstet die Transdev 13 Züge von DB Regio um, die übernommen werden.

Von Ralph Hübner