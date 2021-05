Run auf das Steinhuder Meer: Alle Parkplätze in Steinhude sind voll

Hannover

Riesiger Besucher-Andrang in Steinhude: Das schöne Wetter am Pfingstmontag haben viele Tagestouristen genutzt, um ans Steinhuder Meer zu fahren. Die Polizei meldet bereits um die Mittagszeit, dass in Steinhude alle Parkplätze belegt sind. Die Beamten des Kommissariats Wunstorf bitten Ausflügler, auf einen Besuch zu verzichten.

Im Gegensatz zu Steinhude war Mardorf mittags noch nicht überfüllt. Die Lage sei „noch ruhig“, so ein Sprecher der Polizei in Neustadt. Der Andrang am Maschsee war ebenfalls überschaubar.

Polizei überprüft Einhaltung der Corona-Regeln

Die Polizei behält auch am Pfingstmontag die Lage an den Ausflugszielen in der Region Hannover im Auge. Einsatzkräfte überprüfen die Einhaltung der Corona-Regeln.

Bereits am Sonntag war Steinhude von Tagestouristen überrannt worden und die Parkplätze bereits frühzeitig überfüllt.

Von Britta Mahrholz