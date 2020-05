Rückkehr an Schulen – Ein unsozialer Plan

HanNOVER

Das Ende ist schwieriger als der Anfang. Das gilt in der Corona-Krise mehr denn je. Wer weiß schon genau, ob es richtig ist, Baumärkte, Frisöre und Biergärten wieder zu öffnen, wer, ob Schulkinder tatsächlich den Sicherheitsabstand einhalten können. Und so leuchtet es mit Blick auf die Schulen ein, dass „nicht alles auf einen Schlag“, sondern nur „in behutsamen Schritten geht“, so wie es Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag sagte.

Chancengerechtigkeit leidet

Doch der neue Fahrplan für die Rückkehr der Schüler entlarvt einmal mehr, dass im Kultusministerium Chancengerechtigkeit offenbar nicht groß geschrieben wird. Während seit Ende April immer mehr Jahrgänge in den Präsenzunterricht zurückkehren, steht nun fest, dass Erst-, Fünft- und Sechstklässler vier weitere Wochen ausschließlich zu Hause lernen müssen. Am Ende ergibt das 13 Wochen schulfrei, nicht zu vergessen, dass es vier Wochen später schon wieder Ferien gibt, an denen der Minister stoisch festhält.

Sozial benachteiligte Kinder als Verlierer

Jedes sozial benachteiligte Kind, das erst Mitte Juni wieder seinen Lehrer persönlich im Klassenzimmer trifft, kann nur als großer Verlierer aus der Krise gehen. In Familien, die bildungsfern sind oder kaum Deutsch sprechen, wo es an Computer und Internetzugang fehlt, ist Homeschooling zum Scheitern verurteilt. Die Schüler nach Jahrgangsstufen zurück in den Klassenraum zu lassen und nicht nach sozialen Härten, ebnet der Chancenungleichkeit weiter das Feld.

Von Britta Lüers