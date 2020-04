Rückholaktion nach Hannover: Dramatischer Abschied aus Ecuador

Hannover

„Am Ende war es wie in einer Castingshow.“ Alle zittern, manche weinen. Mehr als 20 Menschen stehen auf einem Haufen, einer liest Namen vor. Die der Glücklichen. Nur geht es für Jan Haase und die anderen Deutschen auf dem Flughafen von Quito nicht um das Weiterkommen in einer TV-Sendung, sondern um einen der so begehrten Plätze für einen Rückflug nach Deutschland. Die Alternative ist: zurück bleiben in Ecuador.

Die vergangenen Wochen: Der 20-Jährige aus Großburgwedel absolviert in dem südamerikanischen Land ein Auslandspraktikum für sein Studium an der Fachhochschule Hannover.

Verfolgungsjagd vorm Fenster

Wobei sich die Arbeit zuletzt auf die Tätigkeit auf der Terrasse oder in seinem Zimmer beschränkt. Haase arbeitet für ein Unternehmen in dem Ort Banos de Agua Santa, das Wanderungen in Ecuador anbietet. Nur: Ins Büro kann er nicht mehr. „Es gibt eine strikte Ausgangssperre. Von zwei Uhr nachmittags bis fünf Uhr morgens darf keiner raus“, erzählt Haase per Skype. „Vorhin gab es hier eine regelrechte Verfolgungsjagd auf der Straße, weil sich einer nicht daran gehalten hat. Und alle Menschen schauten aus dem Fenster.“ Endlich mal ein bisschen Abwechselung in der Kleinstadt (rund 15.000 Einwohner), die fast komplett abgeriegelt ist. Manchmal laufen Arbeiter in gelben Kitteln durch die Straßen und desinfizieren Gebäude. „Wie im Film.“

Haase war seit einer Woche nicht mehr draußen – er hat es aber noch relativ gut getroffen, sagt er. „Ich lebe bei einer Familie, mit der ich mich sehr gut verstehe.“ Er kann bei ihnen essen, spielt auf der Dachterrasse mit dem Sohn (15) Volleyball und lernt ganz neue Sachen kennen. „Meine Gastmutter hat mir Rumba beigebracht. Sieht allerdings bei mir noch etwas ungelenk aus.“ Er und die Familie haben sich geeinigt, dass immer nur einer die Wohnung verlässt, um das Risiko zu minimieren.

Mit seinen Kollegen: Jan Haase (Zweiter von links) arbeitet für eine Agentur, die Reisen anbietet. Die Chefin kommt aus Österreich. Quelle: Privat

Mit Hilfe des Laptops geht er seiner Arbeit nach – er betreut die Website der Firma, schreibt auf Englisch über die Vorzüge der Wanderungen in einem „fantastischen Land“, so Haase. Was er gesehen hat, hat ihn nachhaltig beeindruckt. „Die Landschaft, die offenen Menschen hier, die exotischen Früchte.“

Lange Ausgangssperre

Ende Februar ist er in das südamerikanische Land gereist. Für ein Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiengangs „internationale Wissenschaften“. War die Reise ein Fehler? „Das konnte man da ja noch nicht abschätzen, dass sich die Lage so dramatisch verändert.“Schließlich kippte die Stimmung in dem Land, auch in Ecuador stieg die Zahl der Infizierten, die Maßnahmen wurden stetig drastischer. Bis eben zur Ausgangssperre.

Haase entscheidet sich für eine Rückkehr nach Großburgwedel. Der 20-Jährige trägt sich auf der Seite des Auswärtigen Amtes ein – die Regierung ist derzeit dabei, alle im Ausland lebenden Deutschen zurück zu bringen. Er meldete sich in der Botschaft und bei Condor. Dann heißt es: warten. Das erste Flugzeug fliegt ohne ihn.

Keine Flüge mehr

Andere Flüge gibt es nicht mehr, der Luftverkehr ist zum Erliegen gekommen. Dann eine Mail des Auswärtigen Amtes: Der nächste Flieger geht. „Aber sie können mir keine Garantie geben, dass ich mitkomme.“ Immerhin: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, heißt es. Er muss sich entscheiden: Das Risiko eingehen? Das bedeutet, dass er nicht zu seiner Gastfamilie zurück darf – weil die Stadt abgeriegelt ist.

Herrliche Aussichten: Ein Ausflug in die Bergwelt Ecuadors. Quelle: Privat

Der 20-Jährige fährt – mit einem Taxi in die rund vier Autostunden entfernte Hauptstadt Quito. Obwohl er weiß: „Man kann sich in Ecuador auch nie sicher sein, dass etwas klappt.“ Am Flughafen wird es spannend: Er bekommt einen Platz auf der Warteliste. Er lernt deutsche Backpacker kennen – die haben aber einen Platz sicher. „Das ist komisch, wenn man die durchgehen sieht, und man selber wartet. Da hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben.“ Dann bleibt eine Gruppe zurück, ein Mitarbeiter der Botschaft liest Namen vor. „Meiner wurde als Sechster genannt.“ Er darf mit 232 anderen Deutschen in die Maschine der chilenischen Fluggesellschaft Latan. Wie viele zurück bleiben müssen, weiß er nicht. „Aber schon einige.“

Inzwischen ist er zurück in Großburgwedel – und arbeitet von dort für die kleine Firma in Ecuador weiter. „Ich muss das Praktikum ja irgendwie beenden.“ Sein Studium bleibt spannend. Im Herbst steht ein Auslandssemester an – in China. „Tja, da kann man jetzt noch nichts zu sagen. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass das stattfindet.“

Von Christian Lomoth