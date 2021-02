Rückgabe der Marienburg: Prinz Ernst August verklagt seinen Sohn

Hannover

Am Landgericht Hannover ist seit Ende 2020 eine nunmehr zugestellte Klage anhängig, mit der Ernst August Prinz von Hannover von seinem Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover die Rückübereignung der Marienburg und des Hausguts Calenberg in der Gemeinde Pattensen-Schulenburg sowie des Fürstenhauses Herrenhausen in Hannover verlangt.

Der Prinz stützt die Klage auf den Widerruf einer Schenkung. Er trägt vor, dass er seinem Sohn den Grundbesitz in den Jahren 2004 und 2007 im Wege vorweggenommener Erbfolge geschenkt habe. In der Folgezeit habe sein Sohn allerdings „schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen“ des Vaters vergriffen. So soll er hinter dem Rücken des Vaters versucht haben, das Vermögen des Hauses Hannover unter seine Kontrolle zu bringen.

Streitwert: 5 Millionen Euro

Der Sohn soll seinen Vater zur „blinden“ Unterzeichnung einer Vollmacht verleitet haben, mit der ursprünglich im Grundbuch vermerkte Rückübertragungsansprüche des Vaters gelöscht worden seien.

Den Streitwert der Klage setzt der Prinz mit rund fünf Millionen Euro an, so das Gericht.

(Az.: 16 O 324/20)

Von NP