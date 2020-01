Rückendeckung: SPD Hannover steht hinter Doris Schröder-Köpf

Hannover

Nachdem die niedersächsische Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf (56, SPD) öffentlich gemacht hat, seit zwei Jahrzehnten bedroht und angefeindet zu werden, erhält sie nun Rückendeckung. Der neu gewählte Vorstand des SPD-Stadtverbands Hannovers stellt sich hinter die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

„Die SPD Hannover verurteilt gezielte Bedrohungen und Anfeindungen gegen Ehrenamtliche sowie Politikerinnen und Politiker, wie sie auch unsere stellvertretende Vorsitzende Doris Schröder-Köpf erfahren musste, auf das Schärfste“, sagte Ulrike Strauch, Co-Vorsitzende des Stadtverbandes. Solche Angriffe seien in keiner Form zu tolerieren. Strauch weiter: „Als SPD stehen wir gemeinsam ein für Vielfalt, Demokratie, Toleranz, Respekt und für ein Miteinander in der Gesellschaft.“

Anfeindungen seit Jahrzehnten

Auch Adis Ahmetovic, der zusammen mit Ulrike Strauch das Führungsduo bildet, findet deutliche Worte: „Wir stellen uns mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen rechte Hetze, Antisemitismus, Rassismus und Mobbing.“ Insbesondere in der heutigen Zeit mit zunehmend rechten und antisemitischen Anfeindungen und Übergriffen sei es extrem wichtig, die Erinnerung an die Geschichte wachzuhalten und für mehr Respekt, Offenheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft zu werben. „Wir fordern ganz klar zügig mehr Mittel zur Stärkung unserer Demokratie“, so SPD-Mann Ahmetovic.

Im exklusiven Interview mit der Neuen Presse hatte die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder darüber gesprochen, welchen hohen Preis sie für ihre Bekanntheit zahlt. Die Bedrohungen und Anfeindungen gegen sie hätten angefangen, als Mitte der 90er Jahre ihre Beziehung zu Gerhard Schröder öffentlich geworden war. Schröder-Köpf: „Da erhielt ich die erste Morddrohung. Das erschüttert einen in den Grundfesten.“ Auch Tochter Klara sei mit dem Tod bedroht worden. Seit drei Jahren erhält die Politikerin zudem regelmäßig „rechtsradikalen Shitstorm“. Es werde ihr alles mögliche angedroht – „von Vergewaltigungsfantasien bis zu Mord“. Schröder-Köpf kündigte an, diese Drohungen nicht länger hinzunehmen, „sondern jedes Mal Anzeige zu erstatten“.

Von Britta Lüers