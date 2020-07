Das Klinikum Region Hannover schreibt weiter tiefrote Zahlen. Weil das auch 2020 und in den folgenden Jahren so bleiben wird, gibt es eine weitere Finanzspritze von der Region – in Höhe von 30 Millionen Euro. Und auch das noch nie benutzte Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände braucht mehr Geld.