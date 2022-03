Die Backsteinhäuser an der Schulenburger Landstraße in Hannover-Vinnhorst werden endlich saniert. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova hat die Immobilien per Erbpacht übernommen und richtet sie als Wohnungen für Obdachlose her. Im Herbst 2023 sollen die Häuser bezugsfertig sein.