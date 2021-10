Das ging schnell: Noch vor Beginn der Herbstferien haben sich Grüne und SPD auf eine Koalitionsvereinbarung für die kommenden fünf Jahre im Rat der Stadt Hannover geeinigt. Am Donnerstagabend vermeldete die SPD Hannover in den sozialen Medien Vollzug: „Fünf Jahre Verlässlichkeit und Aufbruch!“ postete die Partei. Am Freitag wollen Grün-Rot die Inhalte ihrer Arbeit bekannt geben. Auch offene Personalfragen.