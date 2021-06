Ronnenberg

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Montagabend in Ronnenberg von einem Volvo angefahren und schwer verletzt worden. Der 50-jährige Autofahrer war betrunken.

Der 14-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit seinem Mountainbike von einem Waldweg gegenüber dem Sutfeldweg auf die Vörier Straße gefahren. Dabei wurde er von dem aus Weetzen in Richtung Vörie fahrenden Volvo XC90 erfasst. Bei dem Zusammenprall wurde der Junge schwer an den Beinen verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort und transportierten ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 50-Jährige angetrunken war. Beim Atemalkoholtest pustete er 1,13 Promille. Im Polizeikommissariat Ronnenberg entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Der am Volvo und am Mountainbike entstandene Schaden wird auf circa 2.750 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst hat nun Ermittlungsverfahren gegen den 50-Jährigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Da damit zu rechnen ist, dass das zuständige Gericht ihm die Fahrerlaubnis entziehen wird, beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Von Andreas Krasselt