Hannover

Bei unserem Rendezvous vergangene Woche war 96-Chef Martin Kind zu Gast und plauderte auf der NP-Bühne mit Moderator Christoph Dannowski über die Rückkehr von Ron-Robert Zieler. Heute wird der Torwart dann selber bei unserem Event im Stadtpark sein und sich unseren Fragen stellen. Und wir stellen einen weiteren neuen Torwart in Hannovers Spitzensport vor: Recken-Neuzugang Domenico Ebner.

Außerdem in unserem Rendezvous-Programm am Donnerstag: Umweltminister Olaf Lies und die zweite Castingrunde unserer Miss-NP-Wahl. Alles ab 16.30 Uhr in unserem Liveblog.

Der heutige Tag hat auch einen inhaltlichen Schwerpunkt: Der Klimawandel und Unweltpolitik. Dazu sprechen wird Umweltminister Olaf Lies und drei Jugendliche, die die Fridays-for-Future-Bewegung nach Hannover geholt haben.

Und diese Highlights haben wir heute für euch: Die zwei käuen Torhüter in Hannovers Spitzensportler stellen sich vor: 96-Rückkehrer Ron-Robert-Zieler und Recken-Neuzugang Domenico Ebner. Außerdem findet die zweite Castingrunde unserer Miss-NP-Wahl statt.

Hallo von unserem Rendezvous im Stadtpark. Es sind 28 Grad, die Sonne scheint und der Park ist voll. Kommt vorbei, der Eintritt ist kostenlos - und wir sind bis 22 Uhr da.

