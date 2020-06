Roma-Familien: Zu lange nicht hingeschaut

Hannover

Dutzende Menschen, die mit Fäusten, Messern, Macheten und Stöcken aufeinander losgehen – Szenen, wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Doch vor der eigenen Haustür? In Badenstedt hat es einen solchen Gewaltausbruch vergangene Woche an der Straße Am Soltekampe gegeben. Inzwischen steht nahezu fest, dass hier Roma-Familien aneinandergeraten waren. Über die Motive hinter der Straßenschlacht wird spekuliert.

Der Gewaltausbruch zeigt vor allem eins: wie wenig wir von diesen Mitmenschen wissen. Ein Vorwurf, den sich nicht zuletzt auch die Stadtverwaltung gefallen lassen muss. So hatten Sozialarbeiter der Stadt bei den Familien in Badenstedt ihre Hilfe angeboten, doch diese sei „nicht erwünscht“ gewesen.

Dabei liegt ein Konzept mit einem Mix aus Hilfsangebot und Kontrolle zum Umgang mit den aus Südosteuropa zugewanderten Gruppen seit 2013 vor. Zuletzt existierte es aber offenbar mehr auf dem Papier als in der Praxis. Dieser Eindruck hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr verschärft – siehe etwa Celler Straße oder das Containerdorf in Ahlem.

Vergangene Woche trat nun ans Licht, dass definitiv zu wenig für die Integration dieser Nachbarn in unsere Gesellschaft samt ihren Regeln getan wird. Und auch, wie gefährlich es ist, wenn man sie einfach sich selbst überlässt.

Von Simon Polreich