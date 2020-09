Rollstuhl-Paddeln: Stadt Hannover verweigert Genehmigung

Hannover

Stand-Up-Paddling liegt schwer im Trend. Die Rollstuhlsportgemeinschaft Hannover 94 will den Wassersport deshalb auch ins Angebot für ihre Mitglieder aufnehmen. Zwei mehr als 6000 Euro teure Boards hat sie mit Hilfe der Aktion Mensch schon angeschafft. Längst hätte es auf dem Maschsee losgehen sollen. Doch die Stadt stellte sich bisher quer. Das Problem: Laut Maschseeordnung sind dort Schlauchboote und schlauchbootähnliche Gefährte verboten. Der RSG wurde diese Regelung zum Verhängnis. Denn das Spezial-Board hat drei Luftkammern, die aufgeblasen werden müssen.

Aus Sicht von Meike Lüder-Zinke, der Vorsitzenden des Vereins, hat die Konstruktion, ein so genanntes Mega-SUP, wenig mit einem Schlauchboot zu tun. „Aber die Stadt hat es sich nicht einmal angeschaut. Wir bemühen uns schon seit 2017 um eine Genehmigung“, berichtet sie. Auch die Sicherheitsbedenken der Stadt teilt sie nicht. „Das Board hat drei Luftkammern. Selbst, wenn zwei davon kaputt gehen, ist es immer noch schwimmfähig“, sagt Lüder-Zinke. Vereinsmitglieder hätten das Sportgerät bereits intensiv getestet. „Es ist nicht kenterbar“, versichert sie. Das Modell komme sogar beim Flussrafting zum Einsatz.

Platz für bis zu vier Rollstuhlfahrer auf dem Board

Auf dem einen Board sei Platz für zwei Rollstuhlfahrer, auf dem anderen sogar für bis zu vier. Mitfahren können weitere Begleitpersonen ohne Rollstuhl. Ganz bewusst habe man sich dafür entschieden, die Trendsportart, die – wie der Name schon sagt – eigentlich im Stehen ausgeführt wird, mit ins Angebot aufzunehmen. Ein besonders gutes Beispiel für Inklusion sieht Lüder-Zinke darin. „Das Handicap bleibt am Ufer“, sagt die Vorsitzende. Oder besser: Bliebe am Ufer, wenn das für die Einhaltung der Maschseeordnung zuständige Tiefbauamt mitspielte.

Bei einem Aktionstag im Mai 2019 hatten Rollstuhlfahrer immerhin einmalig die Gelegenheit, die Sportart auszutesten. Die Stadt hatte eine Sondergenehmigung erteilt. Allerdings unter der Bedingung, dass DLRG-Kräfte zur Aufsicht mit dabei sind.

Zwar dürfte die RSG mit den Boards auf der Leine fahren. Die Situation dort findet Lüder-Zinke „gefährlich“. Zum einen, weil dort vom Steg zum Board ein Höhenunterschied von 15 Zentimetern zu überwinden sei, während die Rollifahrer am Maschsee direkt daraufrollen könnten. Zu einem Problem auf der Leine könne auch die Strömung werden.

Politik will Paragrafen in der Maschseeordnung ändern

„In anderen Städten ist die Sportart auch für Rollstuhlfahrer längst etabliert“, sagt die Vereinsvorsitzende. Weil sie bei der Stadt dennoch nicht weiterkam, wandte sie sich an die Politik. Die forderte die Verwaltung am Mittwoch im Bauausschuss auf, die Maschseeordnung zu ändern, damit ab 2021 auch die Rollstuhlfahrer mit ihrem Spezialboard spätestens mit Beginn der Sommersaison darauf fahren können.

Der entsprechende Paragraf soll so geändert werden, dass Schlauchboote zwar weiterhin verboten bleiben, „es sei denn, sie dienen der Vereins-Sportausübung von Menschen mit Behinderung“, lautet der Zusatz, den sich die Politik wünscht und den der Bauausschuss einstimmig beschlossen hat. „Der Maschsee ist für alle da“, betonte SPD-Fraktionschef Lars Kelich. „So kann es nicht sein“, sagte er mit Blick auf die aktuell noch gültige Regelung.

