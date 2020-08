„Rollator-Gang“ spähte Flugreise-Daten ihrer Einbruchsopfer aus

Hannover

Wie sie an die Reisedaten ihrer Opfer kamen, ist noch nicht klar: Die Abwesenheit ihrer verreisten Opfer nutzten die vier Männer und eine Frau jedoch, um in deren Wohnungen und Häuser einzubrechen: Vor dem Landgericht Hannover müssen sich die fünf Angeklagten nun wegen banden- und gewerbsmäßiger Diebstahl verantworten.

Ungewöhnlich: Die mutmaßlichen Einbrecher sind alle vergleichsweise älteren Semesters, zwei von ihnen kamen sogar mit dem Rollator zur Anklagebank. Zwischen Dezember 2018 und Oktober 2019 sollen sie in der Wedemark, in Isernhagen, Sievershausen, Dollbergen Braunschweig, im Kreis Peine und auch in Bielefeld 14 Wohnungseinbruchsdiebstähle begangen haben. Die ermittelnden Beamten der Polizei Burgdorf hatten im Laufe der Zeit ein Muster im Vorgehen der Einbrecher erkannt und waren ihnen so auf die Schliche gekommen. Von den Angeklagten genutzte Handys waren immer wieder zur Tatzeit in den Funkzellen nahe der Tatorte eingeloggt gewesen. Später hatte die Polizei sie beim Auskundschaften von Häusern observiert und von den Tätern genutzte Mietwagen verwanzt.

Anzeige

Bei ihren Einbrüchen erbeuteten die Täter persönliche Wertgegenstände, Uhren, Ringe und anderen Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen, Gold und Edelsteine im Gesamtwert von rund 100.000 Euro. Teilweise konnte das Diebesgut nach der Verhaftung sicher gestellt werden.

Weitere NP+ Artikel

Opfer waren alle mit Tuifly geflogen

Ein besonderes Detail im Vorgehen der Täter sorgt ebenfalls für Erstaunen: Ihre Opfer waren alle mit der Tuifly von Langenhagen aus in den Urlaub geflogen, bevor sie ausgeraubt wurden. Wie die Täter an die Daten der Fluggesellschaft kamen, ist bislang noch unbekannt und soll im Laufe des Verfahrens geklärt werden. Laut bisherigen Erkenntnissen, sollen sie über eine noch unbekannte Person erfahren haben, wann ihre Opfer abreisten. Tuifly hat laut einem Sprecher nach dem Vorfall die internen Verfahren überprüft und zusätzliche Sicherheitsfunktionen entwickelt.

Immerhin: Drei der fünf Angeklagten kündigten an, die Tatvorwürfe zugeben zu wollen. Richterin Maike Reershemius-Schulz stellte ihnen im Gegenzug einen milderen Strafrahmen in Aussicht – zwischen zehn Monaten für und zwei Jahren plus sechs Monate. Diese drei Mittäter sollen aber eher als Helfer oder Hehler fungiert haben.

Als Haupttäter gelten der 59-jährige Rainhardt S. und der 60-jährige Heino S, beide bereits einschlägig vorbestraft und Knast-erfahren. Während Rainhardt S., der bereits in der DDR hinter Gittern saß, in die Häuser einstieg – mal durch ein Küchenfenster, mal sogar über ein Dach, dessen Ziegel er erst abdeckte, wartete sein ein Jahr älterer Mittäter (der mit Rollator zur Verhandlung erschien) im Fluchtwagen.

Zwischen den derzeit in U-Haft sitzenden Haupttätern und dem Gericht kam allerdings kein „Deal“ zustande. Die Vorstellung des Strafmaßes gingen zu weit auseinander, deutete Richterin Reershemius-Schulz am Donnerstag an. Zudem hätten die beiden Angeklagten auch nicht voll umfänglich gestehen wollen. Dazu hätten sie aber auch während des weiteren Prozesses noch die Gelegenheit, ermutigte die Richterin.

Fortgesetzt wird dieser am 26. August.

Von Simon Polreich