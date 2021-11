Rodungen für Südschnellweg: Der Widerstand in Hannover formiert sich

Hannover

Wenn da nicht das stete Hintergrundrauschen der Schnellstraße wäre – die Leinemasch in Ricklingen wäre ein durch und durch idyllisches Fleckchen Natur. Wo heute Jogger, Radfahrer und Spaziergänger entspannt ihre Runden drehen, sollen jedoch schon bald Kettensägen heulen, Baufahrzeuge und Bagger dröhnen. Der Südschnellweg wird saniert – und soll laut Planungen anschließend fast doppelt so breit sein wie vorher. Rund 13 Hektar Bäume und Sträucher sollen dafür abgeholzt werden. Der Widerstand dagegen bringt sich jedoch bereits in Stellung.

Um zu zeigen, welche massiven Veränderungen die Baumaßnahmen für die Natur mit sich bringen, haben Gegner des Ausbaus unter dem Motto „Leinemasch bleibt!“ an diesem Sonntag zum Spaziergang an den Südschnellweg eingeladen. Es ist bereits der zweite. 50 Interessierte kamen in der Vorwoche. Diesmal sind es schon knapp 70. „Es geht darum, dass wir uns vernetzen“, erklärt Julia Förster, Sprecherin von „Leinemasch bleibt!“. Und darum, „die Augen offenzuhalten“.

Baumfällungen: Werden schon bald Fakten geschaffen?

Denn die Sorge ist groß, dass Fakten geschaffen werden. Zwar ist eine Klage gegen den Ausbau des Südschnellwegs angekündigt. Sie soll laut Julia Förster in den nächsten Tagen offiziell beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingereicht werden. Allerdings hat die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr angekündigt, dass erste Baumfällungen bereits über den Jahreswechsel durchgeführt werden sollen. Mit der Planfeststellung durch die Region liege auch Baurecht für den Umbau des Südschnellwegs vor. Die Klage habe keine aufschiebende Wirkung, so die Einschätzung der Landesbehörde.

„Es kann sein, dass die Fällungen schon bald beginnen“, warnt auch Fritz, der seinen vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er hat – ausgestattet mit einem Megafon – die Führung durch die Leinemasch übernommen. Denn der Baubeginn für die neuen Brücken im Bereich der Leinemasch sei schon für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen. Wenn das tatsächlich so komme, müssten schon bis Februar die Bäume und Sträucher abgeholzt werden, weil das üblicherweise nur von Oktober bis zum Beginn des Frühjahrs erlaubt sei.

Aktivist: Ersatzpflanzungen oft nur „Augenwischerei“

Weichen müssten diese nicht nur für die Verbreiterung des Südschnellwegs von 14,50 auf 25,60 Meter. Riesige Flächen würden auch für die jahrelange Baustelle benötigt. Am Dreiecksteich etwa, vor allem in der Badesaison ein beliebter Treffpunkt, solle ein großer Wendehammer für die schweren Lastwagen eingerichtet werden. Vorhandene Wege würden massiv ausgebaut, damit sie als Baustraße genutzt werden können.

Zwar sollen anderswo als Ersatz neue Bäume gepflanzt werden. Das allerdings sei „Augenwischerei“. Denn es dauere 50 Jahre, bis diese eine ähnliche ökologische Leistung brächten wie die Bäume, die für das Bauprojekt weichen sollen, sagt Fritz. Hinzu komme noch, dass nur kartierte Bäume ersetzt würden. Viele seien das aber gar nicht.

„Viele ahnen noch gar nicht, was hier passieren wird. Die Leinemasch wird nicht mehr so sein wie vorher“, fürchtet Anna Piquardt, die rote Schals mitgebracht hat, die sie an andere Teilnehmer des Spaziergangs verteilt, um sie um die bedrohten Bäume zu binden. „Um ein Zeichen zu setzen“, wie sie sagt.

Zeichen setzen: Teilnehmer des Spaziergangs wickeln rote Schals um die bedrohten Bäume. Quelle: Christian Elsner

„Wir sind eine Autonation – das ist das Problem“

Yvonne Klokowski beteiligt sich gerne an der Schal-Aktion. „Wir sind eine Autonation – das ist das Problem“, ärgert sie sich. „Ganz, ganz schlimm“ finde sie, was am Südschnellweg passieren soll. „Eine Sanierung in der bisherigen Breite hätte gereicht“, meint die Südstädterin, die „regelmäßig in der Leinemasch unterwegs ist“.

Auf Unverständnis stoßen die Planungen allerdings auch am Rand Hannovers. „Warum reichen nicht zwei Spuren je Fahrtrichtung ohne Standstreifen wie bei der neuen Ortsumgehung in Hemmingen?“, wundert sich ein Bürger aus Misburg. Bund und Land halten die massive Verbreiterung des Südschnellwegs aus Sicherheitsgründen für notwendig. Aus Sicht des Misburgers gäbe es jedoch noch eine andere Lösung: „Tempo 70 würde auch deutlich mehr Sicherheit bringen“.

Besetzungen von Bäumen sind schon in Planung

Für Sonja Glade, die offiziell die Versammlung leitet, geht es ohnehin „um mehr als den Südschellweg“, nämlich „Gerechtigkeit für jüngere Generationen“, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. So wie die Freunde Oskar (10), Paul (9) und Anton (8), die ebenfalls bei dem Protestspaziergang dabei sind. „Ich will auch in Zukunft noch atmen können“, sagt Anton. Und Oskar findet, dass die Autos „jetzt schon schnell genug fahren“. Deshalb müsse der Südschnellweg gar nicht noch breiter werden. Außerdem bedrohe der Ausbau einen Sportplatz in Ricklingen, auf dem sie mit ihrem Hockeyclub im Winter regelmäßig trainieren.

Beim Protest dabei: Die Freunde Oskar (von links), Paul und Anton. Quelle: Christian Elsner

Die Spaziergänge, die nun erst einmal jeden Sonntag um 14.30 Uhr stattfinden sollen, sind aber wohl nur die allererste Stufe des Protestes. Es gebe Gruppen, in denen bereits die Idee von Besetzungen die Runde mache, berichtet Sprecherin Förster. Und nach dem Spaziergang bietet ein junger Mann seine Dienste an. Er könne Material besorgen, „um in Bäume zu klettern“, außerdem für größere Plakate. Kampflos wollen viele das Leinemasch-Idyll offenbar nicht aufgeben.

