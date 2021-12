Rodizio-Chef leitet Betrieb von Namibia aus: „Ich musste weg aus Deutschland“

Langenhagen/Swakopmund

„Sonnabend wäre unser umsatzstärkster Tag des Jahres gewesen“, sagt Frederick Schäfer, „wie immer am Tag vorm 2. Advent.“ Einen fünfstelligen Umsatz hätte der Gastronom in seinem „Rodizio Baumhaus“ in Langenhagen gemacht, in den Auftragsbüchern stand das Wort „ausgebucht“. Das war, bevor die Landesregierung in der vergangenen Woche 2G plus für die Gastronomie anordnete, „so sind die allermeisten Weihnachtsfeiern nicht nur für diesen Tag gestrichen worden, die Kunden weggeblieben, der Umsatz ist um 90 Prozent eingebrochen.“ Am Ende konnte sein Team nur knapp 1500 Euro Umsatz retten an diesem Tag „in der für uns wichtigsten Zeit des Jahres, in der wir uns den Speck anfressen müssen für die mageren Monate“.

Baumhaus wird von Terrasse gemanagt

Schäfer ist gut 8000 Kilometer weit weg, als der 41-Jährige mit der NP über seine Situation spricht und die seines Betriebes, der mit fast 400 Plätzen zu den größten Gastronomieeinheiten der Region Hannover gehört. Schäfer ist mit seiner vierköpfigen Familie kurzerhand in seine zweite Heimat Namibia geflogen, in Swakopmund besitzt er ein Haus, ganz in der Nähe von der Farm seines Fleischlieferanten Valentin Külbs, der es auch nicht mehr in Hannover ausgehalten hat. „Ich musste weg aus Deutschland“, sagt Schäfer, „ich fühle mich einfach machtlos und von der Politik total im Stich gelassen.“ Nun managt er das Baumhaus mit dem Laptop bei 20 Grad von der Terrasse aus.

100 Kilo bestes Rindfleisch gekauft

Zehn polnische Saisonkräfte hatte Schäfer im Herbst angeheuert und nach Hannover und in sein zweites Rodizio in Frankfurt kommen lassen, „weil wir zu der Zeit sogar besser gebucht waren als 2019 noch vor der Corona-Krise. Jetzt sind unsere polnischen Helfer da und haben nichts zu tun, weil zweifach Geimpfte noch einen tagesaktuellen Test brauchen. Wir haben hunderte Kilo bestes Rindfleisch in den Kühlhäusern und extra einen Schockgefrierer gekauft, damit wir nicht alles wegschmeißen müssen.“ Schäfer ist „stinksauer, dass die Politik uns sehenden Auges hat in die vierte Welle ziehen lassen und viel zu spät Maßnahmen dagegen ergriffen hat“.

Der durchgeimpfte gelernte Außenhandelskaufmann, der drei Jahre lang die Pachtabteilung des Brauereikonzerns InBev geleitet hat, bevor er sich in Berlin, in Ratingen und 2016 in Langenhagen selbstständig gemacht hat, „hat sich mehrmals mit Mitarbeitern hingesetzt und in langen Gesprächen bewirkt, dass sich auch Impfskeptiker doch haben impfen lassen“. Schäfer stockt in der Kurzarbeit aus eigener Tasche auf 100 Prozent auf, hat niemanden entlassen, alle verfügbaren Hygienekonzepte umgesetzt „und ich darf trotzdem meine Geschäfte nicht so machen, wie es nötig wäre, um damit profitabel und wirtschaftlich zu sein“.

Lebt mit Frau und Kindern in Namibia: Frederick Schäfer. Quelle: privat

Seinem Ärger hat er jetzt auf Facebook Luft gemacht, „die Reaktionen waren durchweg positiv. Auch und gerade von meinen Mitarbeitern, die spüren, wie ich um sie und um meine Betriebe kämpfe.“ Frederick Schäfer will mit Ehefrau Marta und den Kindern Julius und Laura mindestens bis März in Namibia bleiben, die Inzidenz dort liegt unter 25. „Hier werden konsequent Maske getragen, Abstand gehalten und Kontakte reduziert, dafür ist alles offen und jeder kann seinem Job nachgehen“, sagt der gebürtige Hannoveraner, der nun „nur noch aufs nächste Jahr hoffen kann. Das Weihnachtsgeschäft ist schon verloren, aber wenn wir diese Welle hinter uns haben, werden die Menschen bestimmt ausgehungert sein und in Scharen zu uns kommen. Ich muss und werde dafür sorgen, dass es uns dann noch gibt.“

