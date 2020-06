Rockerkönig Hanebuth muss vor Gericht erscheinen

Hannover

Nun kommt es am 23. Juli doch zum Rocker-Prozess im Amtsgericht. Wie Gerichtssprecher Koray Freudenberg am Mittwoch mitteilte, hat ein Angeklagter den Strafbefehl nicht akzeptiert. Reza Z. akzeptiert die Geldstrafe (100 Tagessätze) nicht.

Damit ist aber auch klar, dass Rockerchef und Rotlichtgröße Frank Hanebuth (55) in dem Prozess erscheinen muss. Zumindest als Zeuge, sollte er seinen vom Amtsgericht verhängten Strafbefehl akzeptieren. Er hatte wegen Beihilfe zur Körperverletzung und Beihilfe zur Nötigung eine viermonatige Bewährungsstrafe erhalten.

Anzeige

Hanebuth war bei der Schlägerei dabei

Aber wahrscheinlich werden alle sechs Angeklagten aus dem Rockermilieu den Strafbefehl nicht akzeptieren. Denn unter Rockern gilt das eherne „Gesetz“, dass man nicht gegeneinander aussagt. „Noch ist kein weiterer Einspruch eingegangen“, erklärte Gerichtssprecher Freudenberg.

Weitere NP+ Artikel

Was war geschehen? Am 19. April 2018 statteten die Rocker einem Werkstattbesitzer (45) in Langenhagen einen Besuch ab. Thadeusz G. (46) verlangte 2500 Euro von seinem Kontrahenten. Es soll sich dabei um Forderungen wegen eines Verkehrsunfalls gehandelt haben.

Das Ganze endete mit zwei Faustschlägen im Gesicht des Werkstattbesitzers. Eine Videokamera filmte das Geschehen. G. soll zugeschlagen haben. Er bekam per Strafbefehl neun Monate Haft auf Bewährung.

Verständigungsgespräche gescheitert

Verständigungsgespräche vor Prozessbeginn scheiterten an dem fehlenden Geständnis. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellte das Amtsgericht die Strafbefehle aus. „Wir sind aus Infektionsschutzgründen gehalten, bei personalintensiven Verhandlungen verfahrensabkürzende Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte Freudenberg den beabsichtigten Deal.

Frank Hanebuth und zwei weitere Angeklagte haben sich laut Gericht lediglich der Beihilfe zur Körperverletzung und Nötigung schuldig gemacht. Gegen einen Angeklagten wurde das Verfahren gegen Zahlung einer geringen Geldbuße eingestellt. Insgesamt müssen drei Angeklagte Geldstrafen zahlen. Hanebuth sollte neben der Bewährungsstrafe eine Geldauflage von 1000 Euro erfüllen; an die Beratungsstelle für missbrauchte Mädchen und Frauen „Violetta“.

Frank Hanebuth galt und gilt als einer der einflussreichsten Köpfe der teilweise verbotenen Motorradgang „ Hells Angels“. Er gilt aber auch als jemand, der das Rotlichtmilieu in Hannover befriedet hat. Seine Kontakte in die „High Society“ Hannover machten in umso mehr zu einer schillernden Figur.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel