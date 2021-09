Risse in Bauteilen: Üstra muss alle Silberpfeile sanieren lassen

Hannover

Sämtliche Stadtbahnen vom Typ TW 2000 müssen saniert werden. Bei der Hauptuntersuchung im Juli 2000 hat die Üstra an mehreren Triebdrehgestellrahmen der Silberpfeile Risse festgestellt und weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Sämtliche 143 Fahrzeuge müssen in den kommenden fünf Jahren überholt werden, für fast 22 Millionen Euro. Für die Sanierung der ersten Fahrzeuge hat der Verkehrsausschuss der Region jetzt gut fünf Millionen Euro genehmigt.

Die Silberpfeile wurden im Vorfeld der Expo angeschafft. Sie werden seit 1997 eingesetzt. Nachdem die ersten Risse entdeckt wurden, schaltete die Üstra TÜV-Gutachter ein und ließ sämtliche Fahrzeuge begutachten. Dabei kam heraus, dass sich an einigen Fahrzeugen auch Risse an der Motoraufhängung gebildet hatten. Bei 13 Fahrzeugen waren die Schäden so groß, dass sie sofort aus dem Verkehr gezogen werden mussten. An 61 Wagen wurden mittelschwere Schäden entdeckt, an 53 leichte. Nur 16 Silberpfeile zeigten bisher keine Risse. Die Experten gehen jedoch davon aus, dass diese auch dort noch auftreten werden.

13 alte grüne Bahnen sollen Ausfall kompensieren

Für die Herstellung neuer Triebdrehgestellrahmen muss Hersteller Siemens eigens eine neue Fertigungsstraße einrichten. Allein dafür fallen Kosten von fast 900.000 Euro an, immerhin nur einmal. Pro Stadtbahn werden zwei Gestelle benötigt.

Kompensiert werden soll der Ausfall von bisher 13 Fahrzeugen durch den Weiterbetrieb zusätzlicher Fahrzeuge des Typs TW 6000. Ohnehin sollten 40 der grünen Bahnen gründlich erneuert werden, um diese noch für weitere zehn Jahre einsetzen zu können. Nun sollen weitere 13 Fahrzeuge zumindest ein neues Funksystem sowie Sprechstellen bekommen, die ab 2023 vorgeschrieben sind. Dafür fallen Kosten in Höhe von 600.000 Euro an. Mit den Bahnen sollen die fünf Jahre überbrückt werden, in denen die Silberpfeile saniert werden müssen.

In vier Jahren soll der TW 4000 auf die Gleise kommen

Deutlich teurer ist die umfassende Aufarbeitung der 40 grünen Bahnen, die noch zehn Jahre fahren sollen. Die Kosten pro Fahrzeug kalkuliert die Üstra mit 250.000 Euro. Insgesamt fallen dafür gut fünf Millionen Euro an.

Ärgerlich sind die Schäden an den Silberpfeilen nicht nur, weil sich Region und Üstra eigentlich das Ziel gesetzt hatten, deutlich mehr Wagen auf die Gleise zu bringen, um die Attraktivität des Nahverkehrs zu steigern. Die knapp 22 Millionen Euro für die Sanierung tun auch deshalb besonders weh, weil schon in rund vier Jahren die nächste Stadtbahngeneration vom Typ TW 4000 den Dienst aufnehmen und dann nach und nach die Silberpfeile ersetzen soll.

Von Christian Bohnenkamp