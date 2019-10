„RBH“: Graffiti-Prozess gegen 29-jährigen Hannoveraner

Hannover

Drei Jahre lang liefen die Ermittlungen, es gab zwei Razzien, 16 Beschuldigte – und demnächst kommt es zum Prozess: Vor dem Amtsgericht muss sich ein Hannoveraner (29) wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ verantworten. Der Mann soll als Mitglied der „Rising Boys Hannover“ („ RBH“), eine ehemalige Ultra-Gruppierung von Hannover 96, Regionalzüge mit Farbe beschmiert haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er dabei einen Schaden von mindestens 17 000 Euro angerichtet.

Die drei Buchstaben „ RBH“ prangen in Hannover heute noch an zahlreichen Fassaden, Brücken, auf Stromkästen und anderen Gegenständen. Wegen der erheblichen Anzahl von Graffiti-Schmierereien auch an Regionalzügen und in U-Bahnstationen und wegen eines Videos von sich, das die Gruppe selbst ins Internet gestellt hatte, leitete die Polizei damals Ermittlungen ein. Im Juni 2017 holten die Fahnder dann zum ersten Schlag aus: Bei einer Razzia filzten sie Wohnungen in Hannover und dem Umland sowie in den Kreisen Hildesheim und Helmstedt. Weitere Durchsuchungen gab es im April 2018.

„ RBH “ eine kriminelle Vereinigung?

Gegen insgesamt 16 Beschuldigte gab es Ermittlungen. „Anfangs wurde geprüft, ob es sich bei den ,Rising Boys‘ um eine kriminelle Vereinigung handelt“, berichtet Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Dafür hätte die Gruppe „eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen müssen“. Nach eingehender Prüfung wurde dies von den Strafverfolgern aber verneint.

Das hatte zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft jedem einzelnen Beschuldigten konkrete Schmierereien zuordnen musste. Nahezu ein Ding der Unmöglichkeit: Im besagten Video und in weiteren Filmchen, die im Netz auftauchten, waren die Graffiti-Schmierer stets maskiert.

Bei den Razzien hatten die Ermittler neben Rechnern, Laptops und Handys auch Bekleidung, Schuhe, Farbdosen sichergestellt. Auch daraus ergaben sich aber keine so konkreten Hinweise, um jedem einzelnen Verdächtigen Tathandlungen nachweisen zu können. Deshalb mussten die Strafverfolger die Verfahren gegen 15 Beschuldigte einstellen.

Bleibt nur der 29-Jährige übrig. Ihm glaubt die Staatsanwaltschaft, fünf sogenannte gemeinschädliche Sachbeschädigungen nachweisen zu können. Laut Klinge soll er die Tags „ RBH“ stets auf Züge gesprüht haben, die der DB Regio gehörten.

Strafbefehl mit hoher Geldstrafe

Gegen den Hannoveraner war zunächst ein Strafbefehl (schriftliches Urteil) erlassen worden, nach dem er eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich zahlen sollte. Dagegen legte der 29-Jährige Einspruch ein. Deshalb kommt es nun zum Prozess vor dem Amtsgericht. „Einen Termin für die Verhandlung gibt es aber noch nicht“, so Sprecher Koray Freudenberg. In dem Verfahren gibt es 60 Asservate, 17 Zeugen sind aufgeführt.

Fast drei Jahre liefen die Ermittlungen – für diese Art von Delikten eine ungewöhnlich lange Zeit. Klinge erklärt die Dauer auch mit den erheblichen Schäden, die durch die Graffiti-Schmierereien beispielsweise an Zügen verursacht wurden: „Der erhebliche Aufwand wurde auch deshalb betrieben, weil diese Schäden im Endeffekt von der Allgemeinheit bezahlt werden müssen.“

Gruppe aufgelöst

Die „Rising Boys“, deren „ RBH“-Banner jahrelang in der Nordkurve bei Hannover 96 zu sehen war, haben sich inzwischen aufgelöst. Grund sollen angebliche Meinungsverschiedenheiten in der Ultra-Szene gewesen sein.

Von Britta Mahrholz