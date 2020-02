„Rising Boys“: Graffiti-Prozess gegen 96-Ultra geht in die Verlängerung

Hannover

Als Ultragruppierung von Hannover 96 haben sie sich vor Jahren aufgelöst. Die Graffiti der „Rising Boys Hannover“ ( RBH) prangen dagegen heute noch an vielen Ecken über die Stadtgrenzen hinaus. Als mutmaßliches Mitglied muss sich ein 29-Jähriger aus Linden-Nord seit Mittwoch vor dem Amtsgericht wegen „gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ verantworten. Er soll Regionalzüge besprüht und so einen Schaden von mindestens 17.000 Euro angerichtet haben.

Zwei Razzien, drei Jahre Ermittlungsarbeit, 16 Beschuldigte: Der Aufwand, mit dem die Fahnder seinerzeit gegen die „Rising Boys“ vorgingen, wirbelte mächtig Staub auf. Ein Video, das die RBH von sich und ihren Sprayer-Aktionen ins Internet gestellt hatten, hatte die Fahnder auf die Spur der Gruppe gebracht. Obwohl die Sprayer allesamt maskiert waren, glaubten die szenekundigen Beamten, einige von ihnen erkannt zu haben. Jedenfalls reichten die Erkenntnisse für insgesamt neun Durchsuchungsbeschlüsse. In den gefilzten Wohnungen wurden neben Laptops und Handys auch jede Menge Farbdosen, Sturmhauben, Shirts mit dem Aufdruck „ RBH“, eine Schablone mit diesem Schriftzug sowie mit Farbe beschmierte Kleidung beschlagnahmt.

Angeklagter bereist erstmal Australien

Gegen 15 Beschuldigte musste das Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt werden. Lediglich dem 29-Jährigen glaubt die Staatsanwaltschaft, fünf Taten auf Bahnhöfen in Hannover, Hameln, Celle und Nienburg nachweisen zu können. Per Strafbefehl wurde der Mann bereits zu einer Geldstrafe in fünfstelligen Bereich verdonnert. Weil er dagegen Einspruch einlegte, kam es nun zum Prozess, sein Stuhl blieb zum Auftakt allerdings leer. Er weilt in Australien – „Work and Travel“, wie sein Anwalt Andreas Hüttl erklärt.

Razzia bei den „Rising Boys“: Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Polizei insgesamt neun Wohnungen. Quelle: Christian Elsner

Bei allen fünf Taten waren Regionalzüge unter anderem mit den sogenannten Tags (Signaturen) „Fako“, „Fakko“ und „Facko“ besprüht worden. Exakt jene Tags, mit denen der 29-Jährige bereits in früheren Jahren seiner Graffiti-Karriere strafrechtlich in Erscheinung getreten war und auch überführt sowie verurteilt wurde. Verteidiger Hüttl beanstandete allerdings eine Verlesung dieser alten Strafbefehle sowie die Sichtung der damaligen Beweisfotos. Es geht um mögliche Verjährungsfristen, wonach die zurückliegenden Taten nicht mehr für den aktuellen Prozess herangezogen werden. Ob dem so ist, ließ sich am Mittwoch nicht mehr zweifelsfrei klären. Das Verfahren wird zunächst ausgesetzt und am 16. März neu verhandelt.

Leitender Ermittler soll aussagen

Dann muss die Staatsanwaltschaft beweisen, dass es sich bei dem Täter zweifelsfrei um den 29-Jährigen handelt und nicht um einen Nachahmer, der mit den Tags des Angeklagten gesprüht hat. Das könnte schwierig werden. Knapp eine Viertelstunde lang verlas Anwalt Hüttl eine lange Liste von Urteilen, in denen genau das nicht funktioniert hat. Überhaupt wäre sein Mandant „zu keiner Zeit Mitglied der Rising Boys Hannover“, sondern lediglich anderweitig in Fußballkreisen unterwegs gewesen. Weder in dem Video der Gruppe noch auf einem Foto, das die RBH bei einem 96-Spiel mit ihrem Banner zeigt, könne der Mann identifiziert werden. Somit fuße schon der Anfangsverdacht, der zur Razzia bei dem Angeklagten geführt hat, rückwirkend auf einer falschen Grundlage.

Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen, dass das nicht zur Verwertung der gefundenen Beweise spreche. Das umfangreiche Material hatten die Fahnder sowohl in der Wohnung als auch im Auto des 29-Jährigen sichergestellt. Warum sie auch die Taten zweifelsfrei dem Angeklagten zuordnen können, wird am 16. März möglicherweise klarer. Dann soll der damalige Ermittlungsführer der Polizei aussagen.

