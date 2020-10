Risikogebiet Region Hannover – Diese Regelungen gelten jetzt

Risikogebiet: Die Region Hannover hat am Sonnabend den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen überschritten. Damit gelten von nun an verschärfte Regeln in der Landeshauptstadt und den Kommunen.

Wie hier in München: Ab kommender Woche soll es auch in der Region Hannover in öffentlichen bereichen Zonen geben, in denen Masken getragen werden müssen. Quelle: Peter Kneffel/dpa