Riesenwelse schwimmen auch in Hannovers Gewässern

Hannover

Ein rund 1,50 Meter langer Riesenwels, der sich beim Schlucken einer Schildkröte übernimmt, und mit der Beute im Maul verendet. Das Tierdrama, das sich in einem Göttinger Kiessee abgespielt hat, dürfte auch in Hannover insbesondere bei Badefreunden gemischte Gefühle ausgelöst haben. Leben derart große Welse auch in den Gewässern der Landeshauptstadt? „Natürlich, sogar noch größere Exemplare“, sagt Fischereivereinschef Heinz Pyka, der aber gleichzeitig Entwarnung gibt: „So ein Wels greift weder Erwachsene noch Kinder an. Die Menschen können weiterhin ohne Bedenken baden gehen.“

Der Waller, wie der Wels auch genannt wird, ist neben dem fast ausgestorbenen Stör Europas größter Süßwasserfisch. Von den Maßen des Göttinger Exemplars zeigt sich der Experte jedenfalls wenig beeindruckt. „Waller mit mehr als zwei Metern und über 100 Kilo sind in Hannover keine Seltenheit“ sagt Pyka. Der größte ihm gemeldete Vertreter maß 2,40 Meter. „Sie mögen warmes Wasser. Je wärmer das Wasser ist, desto besser wachsen sie auch“, erklärt der Vorsitzende des Fischereivereins. Insofern hätten die heißen Sommer der jüngsten Jahre gute Bedingungen geliefert. In Italien etwa brächten es Welse mittlerweile auf bis zu drei Meter.

Schnappschildkröten gefährlicher als Welse

In Hannover lebt der Raubfisch in der Leine ebenso wie in den Ricklinger, Wülfeler und Döhrener Teichen. Pyka hatte selbst schon ein Exemplar mit schätzungsweise zwei Metern an der Angel: „Der war aber klüger als ich und hat sich im letzten Moment noch vom Haken gelöst.“

Über die Beute, an der sich der Göttinger Wels verschluckt hat, gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine Rotwangenschildkröte – wie vielfach berichtet – schließt der erfahrene Angler aus. Die wäre mit durchschnittlich 20 Zentimetern Größe viel kleiner als das stattliche Reptil, das noch zur Hälfte aus dem Maul des Raubfisches ragte. „So eine Rotwangenschildkröte schluckt ein Wels ohne Probleme weg“, stellt Pyka klar. Anhand der Bilder geht er vielmehr von einer Schnappschildkröte aus. Das ursprünglich in Nordamerika beheimatete Tier wird locker einen halben Meter lang und könne im Übrigen dem Menschen viel eher gefährlich werden als ein Wels: „Einen Finger kann die problemlos abbeißen“.

Legenden über gefressene Hunde

Welse haben hingegen nur sehr kleine Zähne und ernähren sich vor allem von anderen Fischen. Auch Jungenten oder eben kleine Schildkröten stehen mitunter auf ihrem Speiseplan. Berichte über gefressene Hunde verweist Pyka dagegen ins Reich der Märchen: „Große Tiere sind eben immer schnell legendenbehaftet“, sagt er und gibt Entwarnung. Auch für Kleinkinder bestehe beim Baden keine Gefahr. Schon allein deshalb, weil Welse sich im tieferen Wasser aufhalten.

Bis auf den Hecht, der gelegentlich ein Jungtier verspeist, hat der Wels in den hannoverschen Gewässern keine natürlich Feinde. Dafür ist der wohlschmeckende Fisch, der 30 Jahre und älter werden kann, bei Anglern sehr beliebt. Laut Pyka befindet sich die Population „in einem gesunden Gleichgewicht“.

Von André Pichiri