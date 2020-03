Riesenschaden: Coronavirus trifft Hannovers Wirtschaft hart

Hannover

Lena Leach schaut sich in ihrer „UnschlagBar“ um, glücklich ist anders. „Wir machen jeden Sonnabend Live-Musik, beim letzten Mal musste ich es absagen. Und ich überlege, ob ich nicht auch die nächste Veranstaltung absage“, denn gegen die „Massenpanik vor Corona“, wie sie sagt, kommt sie nicht an.

Ihre Gäste im Alter zwischen 40 bis 60 Jahre hätten schlicht Angst vor Ansteckung und vermieden deswegen öffentliche Veranstaltungen. Die Gastronomin (29) hat vor nicht einmal einem Jahr die Bar übernommen, „normalerweise haben wir dann hier um die 80 Gäste“. Das bedeutet normalerweise einen Umsatz von etwa 2000 Euro. „Am Sonnabend waren es 500. Ich musste die Band trotzdem bezahlen, die Mitarbeiter auch und hatte dann ein Minusgeschäft von 500 Euro.“ Wenn das alles wäre: Rückgänge beim sonst so zuverlässigen Mittagsgeschäft, „selbst die Skatgruppen sagen ab“. Abgespeckt hat Leach die Stunden für die vier Angestellten im Dienstplan, steht jetzt selbst mehr im Laden. Und geht einkaufen: „Aber plötzlich sind auch die Regale in den Supermärkten leer, heute gab es weder Nudeln noch Mehl oder Küchenrollen“.

„Der einzige Stornogrund heißt Corona“

Lena Leach ist wahrlich nicht die einzige Gastronomin, die letztlich die Angst vor dem neuen Virus an den Rand der Existenz drängt. „Wir haben einen Gastronomen in der Fläche, der musste mit der Absage einer 800-Personen-Veranstaltung zurechtkommen“, sagt Renate Mitulla, Geschäftsführerin der Dehoga Niedersachsen, die die Hotel- und Gastronomiebranche vertritt. „Tagungen, Firmenpräsentation, Familienfeiern werden überall abgesagt und der einzige Stornogrund heißt Corona“, berichtet sie. Alle zusätzlichen Hygienemaßnahmen, „teilweise desinfizieren die Mitarbeiter alle halbe Stunde die Türklinken“ für die Katz, weil die Leute in Panik sind. In Hamburg wurde die Gastro- und Hotelleriemesse „ Internorga“ am Dienstag verschoben, „das betrifft die Hamburger und den ganzen Speckgürtel von Hamburg“. Die Dehoga hat sich jetzt an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) mit einem Brief gewandt und bitten um finanzielle Unterstützung für die gebeutelten Betriebe, „damit die die wirtschaftliche Not überleben können“.

Sicherheitsvorkehrungen nicht zu organisieren

Zwei Messen wurden am Dienstag auch in Hannover abgesagt. Die Sicherheitsvorkehrungen seien nicht mehr zu organisieren gewesen, erklärte Messesprecher Onuora Ogbukagu der NP. Fiebermessstationen an jedem Eingang, der Check und die Zurückweisung von Gästen aus Risikogebieten oder ihren Kontaktpersonen – aus diesen Gründen war auch die Reisemesse ITB in Berlin abgesagt worden.

Die Messen-eigenen Veranstaltungen „ Halal“ und „ Twenty2X“ sind nur verschoben, was Tourismusmanager Hans Nolte dann doch noch etwas beruhigt. „Verschieben ja, aber nicht absagen“ ist seine Bitte, das gelte auch für die Industriemesse im April, auch wenn es „auf jeden Fall Gesundheit first heißen muss“. Denn jeder Messegast bedeutet quasi Bares, „minimum 500 bis 550 Euro“, sagt er. Habe ein Kongress oder eine Messe eine Größenordnung von 1000 Besuchern, „kann man sich ja ausrechnen, was das für die touristische Wertschöpfung einer Stadt bedeutet.“

„Ein ganz saurer Apfel, in den wir beißen“

Dass Gastronomie und Einzelhandel unter den Messe- und Veranstaltungsabsagen leiden, heißt für Hans Nolte auch, dass Hannover als touristischen Standort leidet. „Ein ganz saurer Apfel, in den wir gerade beißen“, meint er. „Dieses Jahr wird für uns mehr als eine Herausforderung. Wir werden einen ganz schweren Gang gehen müssen“.

Von Petra Rückerl