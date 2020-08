Hannover

Corona und die Folgen haben ein Riesenloch in den Haushalt der Stadt gerissen. Gestopft ist es noch lange nicht. Trotz der Zusage von Bund und Land zu helfen, sagt Stadtkämmerer Axel von der Ohe: „Mittel haben wir noch nicht erhalten.“ Aber das sei auch nicht zu erwarten gewesen.

Zu schaffen machen der Stadt Hannover (wie allen deutschen Kommunen) die enormen Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Auf Einnahmen in Höhe von 702 Millionen Euro an Gewerbesteuern hatte die Stadt gesetzt. Inzwischen ist der Jahresansatz auf 500 Millionen Euro korrigiert. Nie war die Krise so groß.

„Leichte Ausschläge nach unten und oben“

Durch Werks-, Einzelhandels-, Restaurant- und Hotelschließungen im Frühjahr sowie den Einschränkungen heute könnte das Loch noch größer werden als 200 Millionen Euro. Der Finanzdezernent: „Es gibt wöchentlich leichte Ausschläge nach unten und oben.“ Ganz genau betrügen die Einnahmen derzeit 493 Millionen Euro.

Wenn Bund und Land der Stadt finanziell helfen, dann wohl nicht in voller Höhe und erst sehr spät. Von der Ohe: „Was den größten Brocken, die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle, angeht, gehen wir davon aus, dass die Ausgleichszahlung im Dezember erfolgen wird.“ Er geht davon aus, dass die Summe bei 160 Millionen Euro liegt.

Droht neues Sparpaket?

Bleiben also rote Zahlen von mehr als 40 Millionen Euro allein bei der Gewerbesteuer. Der Stadt entgehen auch andere Einnahmen in Millionenhöhe und sie muss zusätzlichen Mehraufwand finanzieren. Heißt: Große Investitionen sind nicht drin; womöglich droht ein neues Sparpaket. Die späte Kompensation, so von der Ohe, mache anstehende Haushaltsplanberatungen „nicht einfacher, aber auch nicht wirklich schwieriger“. Die Planungen für 2021/22 seien davon „nicht direkt berührt“.

Mit der schwierigen Lage werden sich OB Belit Onay und die Dezernenten in einer zweiten Klausurrunde beschäftigen. Nach einem ersten Treffen hatte Onay Ruhe im Karton verfügt. Nichts sollte durchsickern über Sparvorschläge und Gebührenanhebungen. Auf NP-Anfrage hieß es von Stadtkämmerer Axel von der Ohe bloß: „Der Oberbürgermeister und die Dezernenten haben sich intensiv mit dem Haushalt, Investitionen und dem Stellenplan befasst. Es wurde eine Fortsetzung im September verabredet, weil in allen drei Themenblöcken noch offene Fragen aufzuarbeiten sind. Bis dahin werden keine Wasserstandsmeldungen abgegeben.“

Wünsche zur Weihnachtszeit

Die Einbringung des Doppelhaushalts 2021/2022 ist vom 3. September auf den 19. November verschoben worden. In der Weihnachtszeit werden sicherlich die vielen Wünsche nach mehr oder anders anzulegendem Geld laut. Der Rat wird das Milliardenwerk dann am 25. März beschließen.

Von Vera König