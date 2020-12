Riesen-Asseln markieren Hannovers Wildnis-Flächen

Hannover

Normalerweise sind Asseln nicht gerade die beliebtesten Vertreter der Tierwelt. Doch als Vertreter von Wildnis können sie sich durchaus sehen lassen – erst recht, wenn sie künstlerisch gestaltet sind. 42 orange-rote und mit jeweils 30 Zentimetern Länge deutlich überdimensionierte Metallasseln markieren seit Kurzem Hannovers Wildnis-Flächen.

Davon gibt es derzeit zehn, etwa an der Rampenstraße (Linden-Mitte) und im Zuge einer Grünverbindung am Lindener Berg zwischen Badenstedt und Linden-Süd. Sie sind Teil des Projekts „Städte wagen Wildnis“, an dem sich neben Hannover auch Dessau-Roßlau und Frankfurt am Main beteiligen. Ziel des 2016 gestarteten Versuchs ist, mit verschiedenen Mitteln die Artenvielfalt zu erhöhen.

Anzeige

Schafe statt Rasenmäher

Dazu werden verschiedene Maßnahmen erprobt: Unter anderem wurden Häufigkeit und Zeitpunkte des Mähens verringert sowie zwei Weideflächen zur extensiven Beweidung durch Schafe eingezäunt. Zudem werden verschiedene Umweltbildungsangebote, wie Führungen auf den Projektflächen für Kinder und Erwachsene, gemacht.

Um die Wildnis-Flächen schon von Weitem erkennen zu können, wurden insgesamt 21 ganz besondere Markierungen von dem Atelier LandArt in Hannover entwickelt und auf den Flächen aufgestellt: An drei Meter hohen Stämmen aus Robinienholz haben nun die Kunst-Asseln paarweise die Stadtwildnis im Blick. Aufgrund ihrer Signalfarben in Orange-Rot sind sie schon aus der Ferne gut zu sehen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Wildnis-Projekt sei ein wichtiger Beitrag, um die Artenvielfalt im urbanen Raum noch weiter zu erhöhen, betonte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette: „Mit den Stelen können wir die ‚Wildnis-Flächen‘ besser sichtbar machen und darüber informieren, um die Bevölkerung für dieses Thema zu interessieren.“

Von Andreas Krasselt