Richter urteilen: Dieser Snack ist ein Gebäck

Ist ein Snack nun ein Gebäck, oder nicht? Mit dieser tiefsinnigen Frage musste sich Verwaltungsrichter Ingo Behrens am Mittwoch beschäftigen. Ende Dezember 2017 hatte der Kreis Hameln den „Qninoa Chia Snack“ verboten. Dagegen klagte die Xox Gebäck GmbH und hat den Prozess gewonnen.

Grund für das Verbot war, dass sich 0,7 Prozent Chia-Samen in dem Snack befanden. Dafür habe laut der Lebensmittelkontrolle keine Genehmigung der Europäischen Kommission vorgelegen. Also musste Xox-Chef Edmund Besecke das Produkt zurückrufen und die Bestände vernichten.

Snack besteht aus Getreidesorten

Doch vier Tage nach der Verbotsverfügung mit Strafandrohung vom 27. Dezember 2017 gab es eine neue EU-Regelung. Ab 1. Januar 2018 war Chia-Samen auch ohne Einzelgenehmigung im Gebäck zulässig. Doch der Kreis Hameln backte dennoch keine kleinen Brötchen. „ Gebäck wird gebacken, der Snack wird frittiert“, lautete die Begründung.

Doch die Richter der 15. Kammer des Verwaltungsgerichts war diese kulinarische Definition nicht schmackhaft genug. „Was ist mit Siedegebäck?“, fragte der Richter. Krapfen oder Schmalzgebäck werden auch in Fett gebadet. Doch die Bürokraten erwiderten: „Der Krapfen schwimmt oben im Fett, der Snack wird im Fett getaucht.“ Doch auch diese Erwiderung schmeckte dem Richter nicht. Da sie feststellten, dass der Chia-Snack wie ein Gebäck aus Getreidesorten besteht, entschieden sie für das Unternehmen.

Behörde wartete neue EU-Verordnung nicht ab

Der Xox-Chef hatte an der Klage ganz schön zu knabbern. „Warum hat die Behörde so einen Druck gemacht und nicht die vier Tage auf die neue EU-Verordnung gewartet?“, fragte er sich im Gerichtssaal. Das Wort „Willkür“ will er nicht in den Mund nehmen, meint aber genau das. Er glaubt auch, dass die Beschwerde über das Produkt „gesteuert“ war. Ein Konkurrent? Besecke schweigt dazu.

In jedem Fall hat er einen hohen fünfstelligen Verlust gemacht. Und der Knabber-Spaß ist noch nicht vorbei. Der Landkreis erwägt die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht. Wahrscheinlich wollen sie mit dem Fall noch den Richtern in Lüneburg auf den Keks gehen.

Von Thomas Nagel