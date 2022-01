Richter lehnt Bewährung für IS-Attentäterin Safia S. ab – dennoch ist sie bald frei

Hannover

In etwa sechs Wochen ist IS-Attentäterin Safia S. wieder ein freier Mensch. Ende Februar endet ihre sechsjährige Jugendstrafe, zu der sie das Oberlandeslandesgericht Celle wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt hatte.

Als 15-Jährige hatte die Gymnasiastin Ende Februar 2016 einem Bundespolizisten im Hauptbahnhof Hannover ein Gemüsemesser in den Hals gestochen. Der Mann überlebte schwer verletzt. Er wurde zum Opfer, weil Safia S. in ihm einen Repräsentanten Deutschlands sah, deren Bewohner sie als „Feinde des Islams“ hasste.

Verbrechen gilt bis heute als erster IS-Anschlag in Deutschland

Das Verbrechen gilt bis heute als erster Anschlag der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Deutschland. Die Richter und Richterinnen attestieren Safia S. zum Zeitpunkt des Urteils eine „gefestigte radikalreligiöse Motivation“ für die Tat, die auf „von frühester Jugend an geprägten Glaubensinhalten“ und damit in ihrer Persönlichkeit tief verwurzelten Überzeugungen beruhe.

Dass die verurteilte Attentäterin ihre gesamte Haftstrafe im Frauenvollzug in Vechta absitzen muss, ist erstaunlich. Bereits Mitte 2020 hatte die verurteilte Attentäterin einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt. Eine Möglichkeit, die allen Gefangenen zur Verfügung steht, wenn sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt haben. Doch die gerichtliche Prüfung ruhte lange Zeit. Im Einvernehmen hatten alle Verfahrensbeteiligten vereinbart, zunächst die weitere Entwicklung von Safia S. im Strafvollzug abzuwarten.

Amtsgericht Vechta schmettert Antrag der IS-Frau ab

Vor wenigen Wochen fiel nun die Entscheidung, wie Ralph Seifert vom Amtsgericht Vechta bestätigt: „Der Vollstreckungsleiter beim Amtsgericht Vechta hat mit Beschluss vom 15.12.2021 den Antrag der Verurteilten, die Vollstreckung des Restes der Jugendstrafe zur Bewährung auszusetzen, abgelehnt. Die Entscheidung ist rechtskräftig.“ Zu den Einzelheiten der Begründung will er sich nicht weiter äußern.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oliver Weßels ist Anstaltsleiter des Frauenvollzugs in Vechta. Er kennt Safia S., weiß, dass die junge Frau nach ihrem Haftende unter anderem Namen ein neues Leben beginnen möchte. Auch er will nicht zu viele Details verraten, „um ihre Reintegration nicht zu gefährden“. Und berichtet dann doch sehr ausführlich, wie sich das Leben der jungen Frau im Vollzug radikal gewandelt habe.

Safia S.: So stehen ihre Chancen auf Reintegration

Sie habe sehr gut im Vollzug und insbesondere an den vollzuglichen Maßnahmen zur Resozialisierung, darunter Deradikalisierungskurse, mitgearbeitet, berichtet Anstaltsleiter Weßels: „Sie hat sich von dem religiösen Fanatismus abgewandt und bereut ihre damalige Tat und das Leid, dass sie dem Opfer und dessen Familie angetan hat, zutiefst.“ Im Vollzugsverlauf, zuletzt soll sie dort in einer Gefängnis-WG mit anderen Frauen zusammen gelebt haben, habe sich Safia S. ein neues soziales Umfeld aufbauen können. Der JVA-Leiter ist daher zuversichtlich: „Es kann insgesamt von einer guten Reintegration in die Gesellschaft ausgegangen werden.“

Warum wurde dennoch die Reststrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt? Weßels dazu: „Erst zum Ende des IV. Quartals konnten alle vollzuglichen Maßnahmen auch zur Entlassungsvorbereitung abgeschlossen werden. Dadurch blieb keine ausreichende Zeit mehr für die Aussetzung zur Bewährung.“

Von Britta Lüers