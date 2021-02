Revolutioniert Software aus Hannover den Maschinenbau?

Hannover

Eine Software aus Hannover könnte den Maschinenbau revolutionieren. ToolingSim soll das Entwickeln von Präzisionswerkzeugen deutlich schneller und preiswerter machen. Als Anschubfinanzierung aus dem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gibt es für die drei Gründer 142.400 Euro. Ihre Software soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Drehen, bohren, fräsen, schleifen: Jedes dritte in Deutschland hergestellte Präzisionswerkzeug ist ein sogenanntes „Zerspanwerkzeug“, mit dem Werkstücke in eine bestimmte geometrische Form gebracht werden. Überschüssiges Material wird von Rohteilen mechanisch abgetrennt. Komplexe Bauteile aus Werkstoffen wie Titan oder Stahl müssen in allen Branchen höchste Anforderungen erfüllen.

Analyse in wenigen Minuten erstellt

„Mit unserem Produkt wird es möglich sein, hochkomplizierte Fräswerkzeug-Geometrien vollständig zu analysieren, und das in wenigen Minuten“, beschreibt Oliver Pape die Vorteile des Simulationsansatzes. Pape ist neben Arne Mücke und Karolin Fricke Gründer des Startups. Wie Mücke war er wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW) der Leibniz Universität Hannover.

Mit ihrer Software zielt das Jungunternehmen auf einen Wachstumsmarkt. Die Herstellung von Präzisionswerkzeugen wird nach Einschätzung des Fachverbands in diesem Jahr ein Umsatzvolumen von knapp zehn Milliarden Euro erreichen. In der Werkzeugproduktion werden bisher vor einer Serienproduktion zunächst Prototypen hergestellt, um bestimmte Merkmale und Parameter wie Prozesskräfte und die erreichbare Produktivität zu ermitteln.

Entwicklung läuft schneller

Mit der Simulationssoftware von ToolingSim soll das Schnee von gestern sein. Die Entwicklung eines Zerspanwerkzeugs wird extrem beschleunigt. Außerdem können Konstrukteure schnell die Leistung zahlreicher Alternativen prüfen.

Damit schreibt ToolingSim die Erfolgsgeschichte von starting business, dem gemeinsamen Gründungsservice von hannoverimpuls und der Leibniz Universität Hannover, weiter. „Das Projekt ist ein großartiges Beispiel dafür, wie junge Wissenschaftler sich in ihrer Promotion mit einem Problem auseinandersetzen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis überführen. Die Software hebt sich deutlich vom am Markt erhältlichen Lösungen ab und wird mittelfristig bei vielen Werkzeugherstellern Anwendung finden“, meint Tobias Meyer, Gründungsberater von starting business bei der Leibniz Universität Hannover.

Wie vielversprechend das Projekt des Gründungsteams ist, zeigt das Ergebnis des ersten starting business Ideenwettbewerbs. Den lobt die Uni aus, um wissenschaftliche Mitarbeiter weiter zur Gründung zu motivieren: ToolingSim hat auch hier den ersten Platz und das Preisgeld von 1.500 Euro gewonnen.

Von Vera König