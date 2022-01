Die Rathausaffäre in Hannover um den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok geht in die nächste Runde. Am 11. Februar beginnt der Revisionsprozess, in dem sich Schostok erneut dem Vorwurf der Untreue stellen muss. Sein Freispruch wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben.