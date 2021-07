Revision in Rathausaffäre: Darum geht es am Mittwoch für Ex-OB Schostok

Hannover

Die Rathausaffäre von Hannover liegt am Mittwoch in den Händen der obersten deutschen Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH). Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass der BGH den Freispruch für Hannovers Altoberbürgermeister Stefan Schostok vom April 2020 aufhebt. Sie hatte den SPD-Politiker wegen besonders schwerer Untreue vor dem hiesigen Landgericht angeklagt. Am Mittwoch verhandelt der 6. Strafsenat in Leipzig über die Revision der Staatsanwaltschaft – und damit über die Frage, ob Schostoks Freispruch hält oder nicht. Darum geht es im Einzelnen:

Die Rathausaffäre – was war das noch mal?

Die Rathausaffäre handelte im Wesentlichen von rechtswidrigen Gehaltszuschlägen für Schostoks rechte Hand, Frank Herbert. Der hatte über Jahre mehr Geld bekommen, als ihm zustand. Schostok stoppte die Bonuszahlungen von mehr als 1000 Euro im Monat auch dann nicht, als er im Oktober 2017 aus einem internen Vermerk sicher wusste, dass sein Handeln gegen das Besoldungsrecht für Beamte verstieß.

Schostok wurde nicht wegen Untreue zulasten der Stadtkasse verurteilt, weil er nach dem Urteil des Landgerichts irrtümlich davon ausging, dass die Kommunalaufsicht im niedersächsischen Innenministerium die Zahlungen genehmigt hatte.

Das hatte der damalige städtische Personalchef, Harald Härke, so im Rathaus gestreut, um den Gehaltszuschlag zu rechtfertigen. Diese Information bekam Schostok auch von seinem Büroleiter Herbert, als er den im Herbst 2017 fragte, ob die Bonuszahlungen wirklich in Ordnung seien. Erst im Mai 2018 stoppte Schostok die Überweisungen, als er von der Kommunalaufsicht im niedersächsischen Innenministerium die Wahrheit erfuhr. Kurz darauf durchsuchten Polizeibeamte das Rathaus und die Wohnungen von Schostok, Härke und Herbert.

Härke, der die Zahlungen eingefädelt hatte, wurde im April 2020 wegen besonders schwerer Untreue zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Herbert soll wegen Betrugs durch Unterlassen 20.000 Euro Strafe zahlen.

Warum spielt das Ganze jetzt beim BGH?

Die Entscheidung des Landgerichts ist von mehreren Seiten angegriffen worden. Ex-Personalchef Härke hat Revision beantragt, wie auch Frank Herbert sowie die Staatsanwaltschaft Hannover. Der BGH verhandelt darum am Mittwoch öffentlich über den Freispruch von Schostok und über die Verurteilung von Frank Herbert.

Warum spielt Härke keine Rolle?

Härkes Urteil ist schon rechtskräftig. Der BGH hat seine Revision bereits Mitte Mai im schriftlichen Verfahren als unbegründet verworfen. Härke muss darum als Bewährungsauflage 20.000 Euro an den niedersächsischen Hospizverein Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher zahlen. Der Verein betreibt unter anderem neben der MHH-Kinderklinik in Hannover ein Hospiz.

Was passiert am Mittwoch beim BGH?

Man darf sich die Revisionsverhandlung nicht als Wiederholung des Verfahrens vor dem Landgericht im Schnelldurchlauf vorstellen. Es werden keine Zeugen gehört und auch sonst keine Beweise erhoben. Stattdessen findet eine Art Rechtsgespräch zwischen den fünf Richtern des 6. Strafsenats, der Verteidigung und dem Generalbundesanwalt statt, der die Staatsanwaltschaft Hannover vertritt. Es geht dabei allein um die Frage, ob der 18. Großen Strafkammer am Landgericht Hannover rechtliche Fehler unterlaufen sind.

Warum soll Schostoks Urteil falsch sein?

Die Staatsanwaltschaft rügt, dass Schostok straflos bleiben soll, weil er sich im entscheidenden Moment im Herbst 2017 über das Ausmaß der Rathausaffäre geirrt haben soll. Er hatte erfahren, dass die Zulage für seinen Vertrauten Frank Herbert mit dem Besoldungsrecht für Beamte nicht im Einklang stand. Doch Herbert selbst versicherte ihm, dass die Zahlungen das Okay aus dem Innenministerium bekommen hätten und darum sauber seien.

Das will die Staatsanwaltschaft aus mehreren Gründen nicht akzeptieren. Eine Genehmigung der Bonuszahlungen durch die Kommunalaufsicht, die es ja in Wahrheit nur in Schostoks Vorstellung gab, hätte die Zulagen niemals legalisieren können. Eine solche „Zusage“ der Kommunalaufsicht könne einen Verstoß gegen Besoldungsrecht mangels Befugnis gar nicht heilen. Schostok habe sich also irrig Umstände vorgestellt, die niemals zu einem rechtskonformen Verhalten geführt hätten. So ein Irrtum könne darum nicht zu einer Strafbefreiung führen.

Zudem hätte Schostok, so die Staatsanwaltschaft, seinen Irrtum auch leicht vermeiden können. Er hätte sich nicht mit der für ihn bequemsten Lösung zufriedenstellen dürfen, zumal Herbert selbst Profiteur der Zulagen war. Darum hätte Schostok größere Anstrengungen unternehmen müssen, um von anderer Stelle Auskunft zu erhalten. Er hätte etwa die Kommunalaufsicht selbst fragen können.

Und Frank Herbert?

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Hannover soll der Harald Härke zur Untreue angestiftet haben. Stattdessen hat das Landgericht Hannover Herbert wegen Betrugs durch Unterlassen verurteilt. Herbert meint, er sei unschuldig. Seine Revision zielt daher auf einen Freispruch ab.

Gibt es am Mittwoch ein Urteil – und wie könnte es ausfallen?

Die Strafprozessordnung sieht vor, dass es am selben Tag ein Urteil geben soll – die Richter dürfen sich aber bis zu zwei Wochen Zeit nehmen. Zwei grobe Richtungen sind möglich. Der BGH kann das Urteil der 18. Großen Strafkammer aufheben und zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer in Hannover zurückweisen, für beide Angeklagten oder auch nur einen. Dann müsste das jeweilige Verfahren neu aufgerollt werden. Bestätigt der BGH das Urteil, wäre die Verurteilung Herberts rechtskräftig – und der Freispruch Schostoks auch.

Von Karl Doeleke