Hannover

Im Stadtbahn-Verkehr in Hannover müssen Fahrgäste am Montagabend mit Behinderungen rechnen. Grund war ein Rettungseinsatz in einer Stadtbahn der Linie 7 an der Haltestelle Sedanstraße in der Oststadt. Wie die Üstra bei Twitter mitteilte, ist die Strecke inzwischen wieder frei. Es kommt aber weiter zu Verzögerungen.

Hinter der betroffenen Bahn stauten sich weitere Bahnen der Linien 3 und 9. Kurzzeitig kam es zu erheblichen Behinderungen im Nahverkehr rund um den Hauptbahnhof.

Von RND/ewo