Hannover

Eines der wertvollsten Denkmäler Hannovers verfällt seit Jahren vor sich hin – umrahmt von unscheinbaren Flachbauten eines Industriegebietes in Vinnhorst. Erschaffen hat den expressionistischen Backsteinbau Hans Poelzig, der als einer der Wegbereiter der Moderne gilt in den Jahren 1923/24. Nun ist das historische Gebäude offenbar gerettet. Eine Firma aus Hannover hat es gekauft, will darin ein 4-Sterne-Hotel verwirklichen.

„Am Freitag haben wir unterschrieben“, berichtet Vladmir Reger, Geschäftsführer der Bexor GmbH. Die übernimmt den Bau an der Beneckeallee 28 von der Stadt, die jahrelang vergeblich versucht hatte, diesen mit Leben zu füllen. Wohnen war aufgrund des angrenzenden Industriegebietes heute nicht mehr möglich, obwohl es dafür während der Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren genutzt wurde. Für die Nutzung als Hotel wird es aber wohl die Genehmigung geben. Eine entsprechende Bauvoranfrage hat die Verwaltung bereits positiv beschieden – auch, weil das Gebäude günstig für den Verkehr liegt.

Erfahrung mit Hotels hat die Bexor GmbH auch schon. Sie betreibt im Stadtteil bereits das Hotel „ Alt-Vinnhorst“. Allerdings weiß Geschäftsführer Reger auch, dass das neue Projekt seiner Firma mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. „Wir müssen strenge Auflagen des Denkmalschutzes beachten“, berichtet er. Unter anderem sollen die Backsteinfassade und die repräsentative Eingangshalle des Gebäudes wiederhergestellt werden. Entworfen hatte es Poelzig für die eher unbekannte Firma Gebrüder Mayer, die mit Altkleidern handelte. 1938 ging die Immobilie in den Besitz der Stadt über.

Investor rechnet mit „vielen Überraschungen“

Rund fünf Millionen Euro will Reger in das Projekt investieren. Er geht aber davon aus, dass es auch teurer werden könnte. „Es könnte viele Überraschungen geben“, ahnt er. Das liegt zum einen an den Herausforderungen, die der Umbau eines wertvollen Denkmals mit sich bringt. Allerdings ist auch der Boden des 6000 Quadratmeter großen Grundstücks kontaminiert und muss ausgetauscht werden.

Noch im Auftrag der Stadt hatte das Architekturbüro Koch Panse aus Hannover den Auftrag bekommen, eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Poelzig-Baus als Hotel zu erstellen. Darauf will auch der neue Eigentümer aufbauen. Er hat das Büro mit den Planungen für das Projekt beauftragt. Bexor-Chef Reger geht davon aus, dass es einen langen Atem brauchen wird, bis das Hotel auch tatsächlich eröffnen kann. „Fünf bis sechs Jahre wird das dauern“, sagt er.

Poelzig war auch Maler und revolutionierte Theater und Kino

„Wir freuen uns, dass dem Haus jetzt eine sehr positive Perspektive bevorsteht“, verkündet Hannovers Wirtschafts-Dezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Mit dem geplanten Vorhaben würden „das Areal und die Umgebung revitalisiert und deutlich aufgewertet“. Auch der Bauhistoriker Sid Auffarth ist begeistert. „Ich kann mir darin gut ein Hotel vorstellen. Es wäre toll, wenn es gelingen könnte, auch die repräsentative Eingangshalle wiederherzustellen“, sagt er.

Hans Poelzig, der das Gebäude entworfen hatte, arbeitete nicht nur als Architekt. Er war auch als Maler, Bühnenbildner und Schöpfer revolutionärer Theater und Kinos aktiv. Die Stadt zählt das Gebäude in Vinnhorst zu den wertvollsten Denkmälern Hannovers.

Von Christian Bohnenkamp