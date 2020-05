Restaurants vor Wiedereröffnung: Glücksgefühle in der Whatsapp-Gruppe

Hannover

Björn Hensoldt ist einer der Chefs von Hannovers größter Gastronomie-Gruppe. Gastro Trends betreibt vom Vier Jahreszeiten bis zum Waterloo-Biergarten zahlreiche Lokalitäten. Die NP sprach mit dem 26-Jährigen über die Wiederöffnung am kommenden Montag.

Waren Sie überrascht, dass Niedersachsens Vorstoß in Sachen Gastronomie schon jetzt kam?

Allerdings. Ich war davon ausgegangen, dass es viel, viel länger dauern wird mit dem Öffnen der Gastronomie. Aber die Fallzahlen sind wohl so gesunken, dass es jetzt schon möglich ist, langsam hochzufahren.

Sie sind einer von zwölf Gastronomen, die der Politik ihre Sorgen mitgeteilt, aber auch konkrete Vorschläge für eine Öffnung gemacht haben. Wie hat die Politik reagiert?

Sie hat das Gespräch mit uns gesucht. Es gab vor zwei Wochen sogar eine Videokonferenz mit Stephan Weil, dem hannoverschen SPD-Chef Adis Ahmetovic und Matthias Miersch, dem Vorsitzenden des SPD-Bezirk Hannover. Ich fand es toll, dass sie uns hören wollten. Woher soll die Politik auch wissen, was für die Gastronomie wichtig ist?

Und was ist für Sie wichtig?

Dass die normalen Öffnungszeiten nicht angefasst werden und wir bis 22 oder 23 Uhr auf haben dürfen. Das Virus schlägt ja nach 18 Uhr nicht heftiger zu, aber wir machen danach einfach mehr Umsatz.

Sie dürfen nur die Hälfte der Plätze freigeben?

Das ist völlig okay, wir hatten mit weit drastischeren Einschränkungen gerechnet. Wichtig ist, dass es bei der 50-Prozent-Regel bleibt und nicht nach Quadratmetern gerechnet wird. Es gibt viele kleine Läden, in denen trotzdem gut Abstand gehalten werden kann.

An jedem Tisch dürfen nur zwei Personen sitzen …

Da müssen wir unbedingt noch wissen, wie das mit Familien ist. Dürfen die zusammensitzen oder müssen Papa und Tochter an den einen und Mama und Sohn an einen anderen Tisch? Andere Frage: Müssen eineinhalb Meter zwischen den Gästen oder zwischen den Tischen sein?

Geht es jetzt auch finanziell schnell aufwärts?

Diese Öffnung ist noch keine finanzielle Rettung, am Anfang werden wir gerade kostendeckend arbeiten können, wenn es gut läuft. Aber viele aus unserer Belegschaft sind gerade an einem Punkt, an dem es echt eng wird. Es fallen ja auch alle Trinkgelder für Küche und Service weg.

Wie lange brauchen Sie vom konkreten Erlass bis zur Öffnung der Lokale?

Die Lieferketten sind alle unterbrochen, die Kühlhäuser müssen hochgefahren, das Personal aktiviert werden. Mit Schalter umlegen ist es nicht getan. Wir rechnen mit 96 Stunden, vielleicht ist es auch in drei Tagen zu schaffen.

Kommt in Ihrer Gruppe gerade die Euphorie zurück?

Kurz nach Bekanntwerden der Öffnung ist unsere Whats-App-Gruppe explodiert. Wir dürfen wieder für Gäste da sein, wir dürfen wieder arbeiten, ich kann Ihnen gar nicht sagen, welche Glücksgefühle ich gerade habe. Ich bin der Politik sehr dankbar, dass wir diesen Weg jetzt gehen dürfen. Wir werden alles tun, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen und eine Wohlfühl-Atmosphäre zu erzeugen. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir unseren Job verfehlt. Aber wir schaffen das.

Von C. Dannowski