Hier kann man in Hannover vegan essen und einkaufen

Der Monat Januar hat einen weiteren Namen bekommen: Veganuary. Ein Wortspiel aus Vegan und der englischen Bezeichnung des ersten Monats im Jahr. Dahinter steckt eine Bewegung, die mittlerweile 370.000 Menschen in Deutschland mitgerissen hat. Sie alle ernähren sich den ganzen Januar lang vegan. Nur pflanzliche Kost landet auf dem Teller und kein einziges tierisches Produkt.

Ursprünglich kommt die Aktion aus Großbritannien, 2014 gab es hier den ersten Veganuary. Seitdem hat sich die Zahl der Teilnehmer jährlich verdoppelt. Mittlerweile machen Stars wie Paul McCartney oder Kaya Yanar mit und auch Großunternehmen wie Rossmann, DM oder Aldi haben sich angeschlossen.

Wir haben uns umgesehen, wo Sie in Hannover vegan essen oder einkaufen können.

Hiller: Das erste vegetarische Restaurant Deutschlands

Als das Hiller in Hannovers Blumenstraße 1955 eröffnete, war vegetarisch für viele noch ein Fremdwort. Doch schon damals setzte das Restaurant in der Blumenstraße auf fleischfreie Kost und war damit das erste vegetarische Lokal Deutschlands. Heute kann man Geo Hiller fast als Visionär bezeichnen, denn er wusste schon damals, dass diese Ernährungsform Zukunft hat. Denn 2020, also 65 Jahre später, gibt es das Hiller immer noch – und ist gut besucht. Und das nicht nur von Veganern.

Robert Beck (50) übernahm 1996 das Hiller und stellte die Küche auf vegan um. Seit 65 Jahren ist das Restaurant gut besucht. Quelle: Christian Behrens

Schwarz-weiße Fotografien aus den ersten Jahren des Lokals in den 50ern hängen heute an der Wand; am Herd steht nicht mehr Hiller, sondern Robert Beck (50). 1996 übernahm er den Laden, 2012 stellte er die Küche auf vegan um. Auf der Speisekarte stehen nun Buchweizenpfannkuchen mit Avocado-Tomaten-Salat gefüllt oder Blattspinat mit Pesto Rosso, Bandnundeln und mariniertem Tempeh. Samstags gibt es ein großes Buffet. Reservieren lohnt sich, denn es ist fast immer ausgebucht.

Beck hat außerdem eine vegane Kochschule eröffnet. Ein Kochkurs kostet 25 Euro, dessen Einnahmen gehen an Tierschutzorganisationen.

Apartment: Der moderne Veganer

Der jüngste Star am veganen Restaurant-Himmel: das Apartment. Keine Wohnung, sondern ein kleines, hippes Lokal am Schwarzen Bär. Das gibt es erst seit September 2018 – und ist seitdem der Favorit unter den jungen Menschen, was veganes Ausgehen betrifft.

Apartment: Sabrina Meilke und Valentin Zweigert servieren im Apartment am Schwarzen Bär Bowls, Smoothies und Raw Cakes. Quelle: Michael Wallmüller

Hier gibt es vor allem angesagte Bowls (zum Beispiel mit geröstetem Blumenkohl, Gurkenspiralen, Tofu, Rote-Bete-Hummus und marrokanischem Möhrensalat mit Cranberrys) und Raw Cakes, also rohvegane, ungebackene Kuchen. Natürlich alles Kamera-affin und Instagram-geeignet.

Burgernah: Bohnenbratling statt Rindfleischpatty

Mit Burgern assoziert der Fastfood-Fan nicht unbedingt vegane Ernährung. Die Burgernah-Inhaber Markus Stein und Karin Olah hingegen tun es. In Linden-Nord hat er 2016 einen komplett fleischlosen Burgerladen eröffnet. Statt Rindfleisch-Patty kommen hier Bohnenbratlinge oder Seitan aufs Brot. Dazu gibt es Sojanuggets, Kartoffelspalten und hausgemachte Dips.

Burgernah-Inhaber Markus Stein serviert vegane Burger, Wedges und hausgemachte Dips in seinem Laden in Linden-Nord. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wer perfekt in Form gepresste Buletten aus der Packung und aufgebackene Burgerbuns wie bei großen Burgerketten erwartet, ist bei uns daher an der falschen Adresse“, erklären die Inhaber. „Bei uns ist so gut wie jedes Bauelement unserer Speisen noch echte Handarbeit.“ Wer auf der Suche nach ehrlicher, mit Liebe zubereiteter Küche in Lindener Atmosphäre ist, sei dort richtig.

Vegan & Raw: Vegane Rohkost in der Nordstadt

Björn Reißmann und Simona Schmid bieten seit November 2016 Burger, Gyros, Kuchen und mehr in ihrem kleinen veganen Restaurant in der Nordstadt an. Die Besonderheit: Alle Speisen sind rohvegan. Das heißt: unerhitzt oder sogar unverarbeitet. Dadurch bleiben alle Nährstoffe erhalten. „Vegan and Raw ist mehr als nur ein hippes Veggie-Restaurant, es ist ein Qualitätsversprechen“, sagen die Inhaber. „Wir legen sehr viel Wert auf Qualität, Frische und hochwertigen Service – dies ist unser tagtäglicher Anspruch.“

Die Inhaber Björn Reißmann und Simona Schmid bieten rohvegane Kuchen und Herzhaftes aus der Pflanzenküche an. Quelle: Alexander Körner

Alle Speisen sind auch zum Mitnehmen erhältlich. Wer ein veganes Catering braucht, ist bei Vegan & Raw auch richtig. Die Küche beliefert auch Hochzeiten, Familienfeiern und Firmenevents.

Vegan Village: Hier kochen buddhistische Mönche

Wo vorher der vegane Asiate „Loving Hut“ war, ist seit etwa einem Jahr das „Vegan Village“ drin. Ebenfalls asiatisch und vegan. Das Besondere: Buddhistische Mönche führen das Restaurant in der Calenberger Neustadt, ein Zen-Meister kocht. Jeden Tag steht etwas anderes auf der Speisekarte: Curry mit Kürbis, Süßkartoffeln oder Tofu etwa. Was auf den Teller kommt, hängt auch davon ab, was gerade im Garten ihres Mutterklosters in Greifswald wächst.

Der Zen-Meister Nguyen Thanh Hieu steht am Herd seines Restaurants. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine weitere Besonderheit: Es gibt keine Preise, jeder zahlt, so viel er möchte. So will es der Glaube der Mönche.

Café Gleichklang wird zu Hippo Bio Vegan

Hier kocht und serviert die Inhaberin, die quirlige Thailänderin Noi Langhans, höchstpersönlich. Und wenn sie Urlaub in der Heimat macht, ist der Laden zu. Auf der Karte stehen asiatisch angehauchte Gerichte, doch ganz besonders liegen Langhans ihre Torten am Herzen. Jeden Tag ist eine andere im Angebot, mal Erdbeertorte, mal Marzipantorte. Aber immer vegan und bio.

Noi Langhans bennent ihr Café um – doch Torte gibt es weiterhin. Quelle: Clemens Heidrich

Mittags gibt es ein Buffet für 11,90 Euro. Da gibt es dann zum Beispiel Seitan-Geschnetzeltes mit Blumenkohl und Lauch. Samstags und Sonntags bietet das Café Gleichklang, das Langhans gerade in Hippo Bio Vegan umbenennt, einen Frühstücksbrunch an. Der kostet 13,90 Euro. Trotz neuem Namen bleibt alles beim Alten.

Plant-Based-Kochschule: Der vegane Kochunterricht

In dieser Kochschule kommen nur Pflanzen auf den Tisch. Denn Hanimsah Ates zeigt den Menschen seit November 2017 in ihrer Plant-Based-Kochschule, wie aufregend Pflanzenkost sein kann. Und das ganz ohne Soja und Tofu. Denn: „Das ist ein hochindustriell verarbeitetes Produkt – und wird auch von den Veganern kritisch diskutiert“, sagt die Veganerin. Stattdessen setzt sie auf Bio-Produkte, Gewürze aus dem Reformhaus und alte Zutaten.

Plant-Based-Kochschule: Hier unterrichtet Hanimsah Ates (rechts) die pflanzliche Küche. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aktuell gibt es zehn verschiedene Kurse in der Plant Based Kochschule – von israelischer Küche bis zur veganen Käseherstellung. Die Kochkurse kosten jeweils 89 Euro.

Indian Veggie : Der vegane Lieferdienst

Lust auf Essen bestellen, aber die Lieferdienste haben nur wenig bis gar nichts Veganes auf der Karte? Dafür gibt es Indian Veggie, den veganen Lieferdienst. Jedes Gericht auf der Karte ist rein pflanzlich, von Samosas über Curry bis Lassi.

Natures Food Naturkost: Der vegane Supermarkt

Vegane Lebensmittel im Supermarkt zu bekommen, ist heute theoretisch kein Problem mehr. Vor allem Bioläden haben ein großes Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln. Bei Natures Food auf der Limmerstraße ist allerdings alles vegan. Hier gibt es nicht nur tierleidfreie Lebensmittel, sondern auch Lifestyleartikel, Tiernahrung, Pflegeprodukte oder Literatur – zu fairen Preisen. Und das bereits seit zehn Jahren.

Bei Vietal Kitchen auf der Lister Meile gibt es viele vegetarische Produkte. Quelle: Philipp von Ditfurth

Diese Läden bieten vegane Optionen an

Nicht vegan, aber mit vielen veganen Speiseangeboten. Das sind die veganen Gastrotipps der NP-Redaktion.

Centrum: Fast jedes Gericht in der urigen Kneipe am Lindener Marktplatz 3 gibt es auch vegan: von Cheeseburger über Currywurst bis Gyros.

Lieb.es: Café mit regionalem Speiseangebot am Engelbosteler Damm 15 – frisch und hausgemacht. Hier gibt es viele vegetarische und vegane Angebote: Vegane Nuss Nuss-Nougat-Creme sowie Aufstriche zum Frühstück und vegane Warmspeisen.

Debakel: Die Kneipe an der Limmerstraße 92 hat eine vegane Seite in der Speisekarte –mit veganem Chili, Gulasch, Burgern, Currywurst oder Pizzen.

Lavash: Der Dönerladen an der Lutherkirche 7 bietet Döner mit veganem Kebab an.

Miss Saigon: Das asiatische Schnellrestaurant am Steintor bietet eine vegane Sonderkarte ( Kurt-Schumacher-Straße 33) an.

Al Dar: Gehoben vegan essen gehen, funktioniert in dem syrischen Restaurant an der Königstraße 3. Die Mazza-Menüs veganisieren die Köche auf Wunsch.

Vietal Kitchen: Beim wohl gesündesten Asiaten der Stadt (Lister Meile 46) ist es selbstredend, dass auch viele vegane Gerichte einen Platz auf der Karte finden.

Francesca & Fratelli: Bei der italienischen Restaurant-Kette ist nicht nur der Pizzateig vegan: die Pizzen gibt es auch in einer Variante mit veganem Käse.

Eis 2000: Die Eisdiele gibt es zweimal in der Stadt: auf der Hildesheimer Straße 77 und auf an der Marienstraße 66. Hier gibt es vegane Waffeln und tierfreie Eissorten aus Reismilch.

Eismanufaktur Frioli: Alle Fruchteissorten sind hier (Lindener Marktplatz 5) vegan.

Denns: In dem Bio-Supermarkt, den es achtmal in Hannover gibt, können Kunden viele vegane Lebensmittel und Alternativen einkaufen.

Alnatura: Den Bio-Lebensmittel-Marke gibt es zweimal als Supermarkt in Hannover (An der Weide 27 und Jakobistraße 10). Auch hier haben Veganer ein großes Angebot an Lebensmitteln.

Von Josina Kelz