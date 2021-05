Mariensee

Manchmal muss man erst herkommen, um festzustellen, wie viele Superlative so ein Dorf denn hat. Bundesweit die einzige Samenbank für vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Einer der artenreichsten Klöstergärten. Deutschlandweit einer der ersten Kindergärten. Ein berühmter Dichter („Üb‚ immer Treu’ und Redlichkeit bis an dein kühles Grab“) als Sohn des Ortes und Namensgeber der Hauptdurchgangsstrecke Höltystraße.

Nun soll Mariensee mit seinen 1100 Einwohnern noch schöner werden, man ist stolzer neuer Teil des Dorfentwicklungsplans des Landes Niedersachsen. Da winken Fördergelder der EU für Maßnahmen, die direkt den Bürgern zugute kommen. „Es geht um Daseinsvorsorge und Begegnungsstätten, aber auch Tourismus. Wir liegen im Einzugsbereich des Steinhuder Meers und wenn Eigentümer alte Bauernhäuser zu schönen Gästeappartments umbauen könnten, wäre das klasse“, meint Bürgermeister Ulrich Baulain (64).

Dem die Ideen nur so sprudeln, als er an der zu schnell befahrenen Höltystraße (er hätte hier lieber eine 30er-Zone) zwischen Dorfladen und Vito’s Eisdiele steht: Solar auf den Dächern gegen die Klimakrise, Alten-WGs oder Mehrgenerationenhäuser für Senioren, die jetzt in zu großen Häusern wohnen und gern im Dorf bleiben, Streuobstwiesen und vieles mehr. „Aber“, so sagt der CDU-Politiker auch, „der Entwicklungsplan ist keine Spielwiese des Ortsrates, wir haben das politisch auf den Weg gebracht, nun suchen wir Mitstreiter, nämlich die Menschen vor Ort“.

Idee für einen Dorfladen

Menschen von vor Ort winken aus dem Auto – „dann muss ich als Bürgermeister auch zurück winken“, gehen zu Fuß auf dem Weg zum Friedhof oder in die Ärzte- und Physiotherapeutenmeile, rollen mit dem Fahrrad wie Nadja Bolte (43), die im Dorfladen nach dem Rechten schaut. Die passionierte Radfahrerin ist übrigens jene, die die zündende Idee für den Laden hatte. „Ich wollte für die Einkäufe nicht immer so weit radeln müssen“, sagt sie grinsend. Acht Kilometer in alle Richtungen zu Supermärkten – das muss nicht sein. Bis 2000 gab es hier gegenüber noch den Tante-Emma-Laden, den ein Ehepaar betrieb. Als die aus Altersgründen dichtmachten, hieß es jahrelang zum Thema eigener Frischemarkt: „Man müsste mal“ – diese Floskel, mit der ein Problem erkannt, aber noch lange nicht gebannt ist.

Nadja Bolte machte sich schlau, Renate Baulain (65), die Frau des Bürgermeisters, wurde später als zweite Geschäftsführerin ins Boot geholt und so langsam ging es voran. Anteilseigner wurden aus dem Dorf gewonnen, EU-Fördergelder und Zuschüsse der Stadt Neustadt gewonnen und Kredite aufgenommen: Mit 400.000 Euro, viel Eigenarbeit, Schweiß und sicher auch Tränen wurde die 2014 geborene Idee im November 2018 als 180-Quadratmeter-Neubau mitten im Dorfkern realisiert.

Mittlerweile beschäftigt der Laden fünf feste Mitarbeiterinnen und zwei Minijobber, trägt sich durchs Tagesgeschäft mit vielen Leckereien aus der Region - „Wurst von freilaufenden Schweinen gehen am besten“, aber auch Bio- und Fair-Trade-Produkten und normaler Supermarktware. Vor Corona gab es einen Mittagstisch, der von Ehrenamtlichen mit frisch gekochten Essen bestückt wurde. Während Corona werden hier handgemachte Produkte aus der Gegend und Krimis von regionalen Autoren feil geboten. Darum kümmern sich die Landfrauen.

Der Dorfladen ist täglicher Treff für die unterschiedlichen Bewohner, darunter Gastwissenschaftler aus aller Welt, die ein paar Meter weiter im Friedrich-Loeffler-Institut mit dem Bürgermeister und Biologen Baulain arbeiten.

Eine Gen-Bank im kleinen Dorf

Direktorin Claudia Klein (42), im Juni 2020 aus dem kanadischen Calgary ins beschauliche Mariensee gekommen, zeigt den Besuchern stolz ihre Schatzkammer, die deutsche Gen-Bank landwirtschaftlicher Nutztiere: Darin in Flüssigstickstoff eingefrorene Spermien und Embryonen alter Nutztierrassen, die auch morgen noch eine Überlebenschance bekommen sollen. Zehntausende Proben befinden sich in jedem Container, mehr als 100.000 sind es in den „Strohhälmen“ aus Glas. „Rinderembryonen kann man sehr gut einfrieren“, sagt Klein. „Schweine nicht so gut, denn die haben einen hohen Lipidgehalt und Fette lassen sich nicht gern einfrieren, hier herrscht noch Forschungsbedarf“.

Mariensee hat ein Kloster

In guter Nachbarschaft, aber nicht so sehr mit diesen weltlichen Problemen konfrontiert, liegt das Kloster, das 1729-1731 erbaut wurde und wie das neuere Institut gegenüber von einer Frau geleitet wird. Äbtissin Bärbel Görcke (56) führt Gäste in die Kirche, durch den auch als Kunstausstellung genutzten Kreuzgang in die wunderschöne alte - kaum mehr benutzte - Küche und den herrlichen Klostergarten mit Hildegard-von-Bingen-Kräutern, wo sich Kalligraphie-Begeisterte Seminaristen in Vor-Corona-Zeiten in den Pausen vergnügten. Besucher sind hier auch weiter willkommen: Führungen durch den Klostergarten und die Gebäude sind auf Anmeldung (www.kloster-mariensee.de) möglich.

In diesem Dorf fehlt nur Bauland

Im Schatten des Klosters und der Kirche steht Bullerbü-Grau-Gelb. So jedenfalls kommen Hort, Krippe und Kindergarten rüber, in der 100 Jungen und Mädchen - während Corona in halber Stärke - aus Mariensee und den umliegenden Dörfern wie Wülfelade, Himmelreich oder Empede bespaßt und behütet werden. Vor 141 Jahren begannen zukunftsgewandte Klosterangehörige (Konventuale) damit, die sich tagsüber selbst überlassenen Kinder des Dorfes in die damalige Warteschule zu holen. Pastorin Christina Norzel-Weiß (61) erklärt: „Hierher gab es Mittagessen, Hausaufgabenhilfe, Spielmöglichkeiten.“ Die Konventualen seien zuvor extra nach Hannover gefahren, um sich diese neumodischen Institutionen anzugucken. „Die waren fortschrittlich, die Dörfler hätten das wohl nicht gemacht.“

Von der Wiege bis zur Bahre: Norzel-Weiß mag es, dass die Dörfler hier auch heutzutage alles finden, was ein Menschenleben ausmacht. „Die werden in der Kirche getauft, konfirmiert, heiraten, feiern nebenan im Pfarrgarten oder im Gasthaus mit Hotel und schließlich gibt es auch Trauer-Gottesdienste. Gerade in der Corona-Zeit war und ist das wichtig.“

Um das Dorf auch für künftige Generationen noch attraktiver zu machen, wünscht sich der Bürgermeister Baulain Bauland, „der Bedarf nach Bauplätzen ist hoch“, weiß er. Was die Alt- und Neubürger dann daraus machen, wird sich zeigen. Ab 2023 können die Projekte für den Dorfentwicklungsplan laufen.

Von Petra Rückerl