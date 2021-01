Rentnerin (85) bei Feuer in Hannover schwer verletzt

Hannover

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist am Mittwochmorgen eine Rentnerin (85) schwer verletzt worden. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe war die Frau bereits aus dem Gebäude befreit worden, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Gemeldet worden war der Brand an der Beuthener Straße ( Mittelfeld) gegen 10.15 Uhr. In der Wohnung der Frau im ersten Obergeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine junge Mutter die Seniorin aus ihrer Wohnung befreit. Die Nachbarin und ihr kleines Kind wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Die 85-Jährige wurde ebenso mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob sie Brandverletzungen erlitt oder ebenfalls giftigen Qualm eingeatmet hatte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Britta Mahrholz