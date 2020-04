Religionsausübung nicht mehr möglich? Klage gegen Corona-Beschränkung scheitert

Hannover

Gerade jetzt zu Ostern, fällt es vielen Menschen schwer, dass sie nicht in die Kirche gehen können. Das Verwaltungsgericht hat nun den Eilantrag eines Mannes abgelehnt, der gegen die am 17. März erlassene Corona-Allgemeinverfügung der Region Hannover vorgegangen war. Der Antragssteller sah sich in seiner freien Religionsausübung gehindert, weil wegen der Virus-Pandemie Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen untersagt sind.

Die Kammer sei aber zu dem Schluss gekommen, dass das Recht des Mannes „hinter dem überragenden Interesse der Allgemeinheit an Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung zurückzustehen hat“, sagt Gerichtssprecherin Nassim Eslami. Dieser Beschluss lasse aber dennoch offen, ob die Allgemeinverfügung der Region in allen Punkten recht- und verhältnismäßig ist.

Anzeige

Kontaktverbot ist übergeordnet

Die Motive des Mannes seien laut Eslami aus dem Antrag nicht eindeutig hervorgegangen. So sei es für das Gericht schwierig zu bewerten gewesen, ob es dem Mann speziell um Ostern und Kirchen oder Synagogen ging. Ein weiteres Problem: Selbst wenn dem Antrag zugestimmt worden wäre, hätte sich die Lage des Antragssstellers nicht wirklich verbessert. Denn durch das übergeordnete Kontaktverbot würden auch alle Menschenansammlungen in Gotteshäusern wieder aufgehoben.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Dennoch kann der Mann nun Beschwerde einlegen und vor das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ziehen. Vergangenes Wochenende hatte die die Polizei in Hannover den Gottesdienst einer Polnischen Katholischen Mission mit rund 50 Teilnehmern aufgelöst.

Erst kürzlich ist eine Klage gegen das totale Demonstrationsverbot vor dem Verwaltungsgericht zurückgewiesen worden. Ein Gastronom aus Kirchrode will den Staat unterdessen auf Entschädigung verklagen.

Von Sascha Priesemann